SBK | Fritz sostituisce Aegerter sulla Yamaha di GRT a Cremona

Dominique Aegerter non ha ancora recuperato dall'infortunio rimediato a fine agosto mentre si stava allenando in Austria, quindi sarà costretto a saltare anche il round di Mantova, quartultimo appuntamento del Mondiale Superbike 2024.

Dopo che a Magny-Cours è toccato ad Alessandro Del Bianco salire sulla Yamaha del Team GRT, togliendosi anche la soddisfazione di piazzarsi decimo in Gara 1, sul circuito italiano a dividere il box con Remy Gardner ci sarà Marvin Fritz.

Il pilota austriaco, vecchia conoscenza del Mondiale SBK, manca però all'appello dal round di Portimao del 2022, al quale aveva preso parte come wild card. Ha disputato due gare nel Mondiale anche nel 2021, con un decimo posto nel round di Most che attualmente è il miglior risultato della sua carriera nella categoria.

Nell'ultima stagione invece ha corso nel Mondiale Endurance, sempre per i colori della Yamaha, affiancando Nicolò Canepa e Karel Hanika, insieme ai quali è stato vice-campione del mondo, piazzandosi recentemente terzo al Bol d'Or, la gara che lo scorso weekend ha concluso il campionato.

"In primo luogo, auguro a Dominique un veloce recupero! Non vedo l'ora di essere a Cremona per correre con il GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team. Guidare la Yamaha R1 nel Mondiale Superbike per me è come un sogno", ha commentato Fritz.

"Dovrò adattarmi a tante cose dato che la mia ultima wild card è stata nel 2022 a Portimao e tante cose sono cambiate ma proverò a godermi il weekend e a fare del mio meglio, non avendo pressione. Non vedo l’ora di incontrare tutto il team, sono fiducioso sul fatto che sarà una bella esperienza", ha aggiunto.

A Cremona comunque sarà della partita anche Delbianco, ma questa volta tornerà in azione come wild card, in sella alla R1 del Motoxracing WorldSBK Team.