SBK | Yamaha GRT conferma sia Aegerter che Gardner per il 2025

Lo scacchiere del Mondiale Superbike 2025 ha ormai messo al proprio posto quasi tutti i suoi pezzi. L'ultimo annuncio, in ordine cronologico, è quello che riguarda la line-up della Yamaha GRT, che ha confermato in blocco la sua formazione con i rinnovi di Dominique Aegerter e Remy Gardner. Una notizia che ormai era nell'aria, ma che ha trovato la sua conferma ufficiale stamani, alla vigilia del round conclusivo della stagione 2024, a Jerez de la Frontera.

Alla sua seconda stagione tra le derivate di serie, l'ex campione del mondo della Moto2 ha mostrato una maturazione importante, conquistando il suo primo podio in Gara 2 ad Assen, ma ottenendo anche diversi risultati nella top 5. Purtroppo il suo campionato però si è interrotto anzitempo, perché la scorsa settimana si è fratturato un polso ad Estoril e questo gli impedirà di prendere parte all'atto conclusivo.

"Sono contento di restare per un altro anno con il GYTR GRT Yamaha WorldSBK. Il 2024 è stato un po' ad alti e bassi ma nel complesso ci sono tanti aspetti positivi tra cui il mio primo podio nel Mondiale SBK ad Assen. Voglio fare ancora meglio e speriamo di partire da quei passi avanti che abbiamo fatto quest’anno per lottare con ancora maggiore consistenza al vertice grazie a un altro anno di esperienza nel Mondiale in sella alla R1", ha detto il figlio d'arte.

Remy Gardner, GRT Yamaha WorldSBK Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Il 2024 di Aegerter invece è stato tormentato maggiormente dagli infortuni, specialmente da quello rimediato in allenamento a fine estate che lo ha costretto a fermarsi fino allo scorso round di Estoril. Ne hanno risentito anche i risultati, perché finora il suo miglior piazzamento è il sesto posto in Gara 1 nell'appuntamento inagurale a Phillip Island. Poi sono seguite ancora delle top 10, ma piuttosto sporadiche.

"Per me è stata una stagione complicata tra malattia e infortunio e quindi sono grato a Yamaha e al team per continuare a credere in me. Ho un lavoro da portare a termine nel Mondiale SBK, quindi sono davvero felice di poter continuare per un altro anno con il GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team. Voglio chiudere bene questa annata per arrivare bene alla stagione 2025 e dimostrare esattamente ciò che possiamo fare nel Mondiale SBK", ha detto Dominique.

Dominique Aegerter, GRT Yamaha WorldSBK Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Andrea Dosoli, Road Racing e Research & Development Manager di Yamaha Motor Europe, è soddisfatto per l'aver dato continuità alla struttura satellite del marchio di Iwata: "Siamo felici della conferma di Remy Gardner e Dominique Aegerter nel GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team per la stagione 2025 del Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike. Il 2024 è stato ottimo per Remy, che ha lottato per il podio in numerose occasioni, oltre ad essere stato il miglior pilota in sella alla R1. Siamo fiduciosi che possa proseguire su questo percorso verso maggiori successi nel 2025. Per Dominique non è stato uno degli anni più facili e la fortuna non è stata dalla sua parte. Sappiamo quanto possa andare forte e crediamo non abbia ancora dimostrato il suo vero potenziale nel Mondiale SBK, quindi, considerando le difficoltà di questa stagione, aveva senso andare avanti con lui anche per il 2025".

Infine, queste sono le parole del Team Principal Filippo Conti: "Siamo felici di annunciare la nostra coppia di piloti per il 2025. Abbiamo fatto bene sia con Remy che con Domi e siamo molto contenti di poter andare avanti con loro anche nella prossima stagione. Abbiamo vissuto dei bei momenti con loro due e non vediamo l'ora di viverne tanti altri insieme cogliendo i frutti del lavoro svolto in questi due anni, nei quali entrambi hanno dimostrato la loro velocità e talento; siamo sicuri che continueranno a farlo e a fare ulteriori progressi".