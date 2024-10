SBK | Delbianco correrà a Jerez con GRT al posto di Gardner

La stagione 2024 si è conclusa in anticipo per Remy Gardner, che si è fratturato il polso sinistro a Estoril. Così, per l’ultimo appuntamento dell’anno, il team GRT è corso ai ripari e questo fine settimana vedremo in pista Alessandro Delbianco. L’italiano è già tornato sulla scena mondiale quest’anno in due occasioni, la prima come sostituto e la seconda come wild card.

Sarà infatti il terzo weekend di gara nel Mondiale Superbike per Delbianco, che si è recato a Magny-Cours per correre con il team GRT in sostituzione di Dominique Aegerter, mentre a Cremona ha disputato una wild card con il team MotoxRacing. Questo fine settimana lo ritroveremo per la terza volta nel 2024 sul tracciato andaluso, sempre in soccorso della squadra capitanata da Filippo Conti.

"Mi dispiace molto per Remy, gli auguro una pronta guarigione”, ha affermato Delbianco in previsione del round di Jerez. “Sono contento che la squadra mi abbia chiamato di nuovo e cercherò di fare del mio meglio ancora una volta; a Magny-Cours siamo riusciti a fare un bel weekend e con più conoscenza della moto spero che riuscirò a migliorare le sensazioni di allora”.

“Questa volta lavorerò con la squadra di Remy invece che con quella di Domi, ritrovando Damiano (Evangelisti) come capotecnico, con cui lavoro già nel Campionato Italiano Velocità (CIV). A causa delle concomitanze tra i vari campionati non abbiamo potuto chiudere la stagione insieme in Italia e per una serie di circostanze riusciremo comunque a terminare l'anno insieme con un'altra gara. Non vedo l'ora di riscendere in pista”, prosegue il pilota, impegnato a tempo pieno nel CIV.

Filippo Conti, team principal GRT, è entusiasta di tornare ad avere Delbianco tra le sue fila: "Ci dispiace molto innanzitutto che non potremo avere Remy con noi per questo finale di stagione, gli auguriamo di riprendersi il prima possibile dopo lo sfortunato incidente di Estoril e gli mandiamo un grande abbraccio. Questo significa che riaccoglieremo Alessandro con noi dopo il bell'esordio di Magny-Cours: questa volta lavorerà con la squadra di Remy e ritroverà Damiano, con cui già lavora nel Campionato Italiano”.

“Ci auguriamo di poter ripetere quanto fatto in Francia se non addirittura fare qualche passo in avanti, ma soprattutto raccogliere informazioni utili per la moto. Dall'altra parte del garage, Domi è stato bravo in Portogallo lottando anche sopra il dolore fino a conquistare punti importanti; il target per Jerez sarà lo stesso, lavorando anche sulla sua situazione fisica in continua evoluzione. Lo scorso anno abbiamo terminato alla grande l'anno proprio a Jerez, quest'anno le circostanze sono diverse, ma siamo fiduciosi comunque di poter dire la nostra e concludere bene questo campionato che ci ha regalato sì momenti difficili, ma anche altri momenti molto belli”, conclude Conti.