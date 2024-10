SBK | Bautista e l'aiuto a Bulega: "Non è la mia mentalità, ma era la cosa giusta"

Alvaro Bautista non ha più alcuna possibilità di diventare campione del mondo Superbike nella stagione 2024. Il pilota spagnolo non è riuscito a conservare il numero 1 conquistato nel 2023 dopo un anno pieno di problemi, con diversi zero, e nel quale ha faticato ad adattarsi alla sua Panigale V4 R, che quest'anno è più complessa, anche a causa della zavorra che porta con sé per via della nuova regola del peso minimo.

Il pilota di Talavera de la Reina ha concluso il round di Estoril dello scorso fine settimana con due podi, due terzi posti ottenuti nella Superpole Race e in Gara 2 di domenica, mentre in Gara 1 ha fatto uno zero dopo una caduta (ha concluso 19°). Ma al di là della sua prestazione, Bautista aveva un compito più importante per il suo marchio, la Ducati.

Sebbene non siano stati impartiti ordini di scuderia chiari, all'interno di Aruba.it si era parlato della possibilità che Alvaro aiutasse il compagno di squadra Nicolò Bulega nella lotta per il titolo 2024, soprattutto dopo che l'italiano si era avvicinato a Toprak Razgatlioglu a causa dell'infortunio del pilota turco a Magny-Cours. Bautista ha adempiuto a questo compito domenica, non attaccando Bulega in Gara 2 (secondo), per non togliergli punti e mantenere viva la lotta.

Il Mondiale Superbike si concluderà il prossimo fine settimana (18-20 ottobre) a Jerez de la Frontera, e Bulega arriverà con una possibilità, anche se remota (46 punti di distacco dal rivale della BMW con 62 punti ancora in palio). Tuttavia, interrogato sul lavoro di squadra, lo spagnolo ha confermato in Portogallo che continuerà a lavorare per il suo compagno di squadra, nonostante sia la prima volta che deve farlo nella sua carriera e non sia abituato.

"Negli ultimi giri avevo qualcosa in più, forse potevo lottare per la seconda posizione", ha esordito Bautista raccontando al sito ufficiale del Mondiale Superbike la sua prestazione nella seconda gara lunga. "Ma alla fine Bulega ha una possibilità, molto piccola, di lottare per il titolo. Quindi, come squadra, penso che sia stato meglio arrivare terzo. Sono orgoglioso di questo gesto, perché non è facile per un pilota non tentare il sorpasso. Penso che sia stata la decisione giusta per la squadra e spero che Nicolò e io potremo lottare per il titolo nel 2025".

Era chiaro che Bautista avrebbe potuto attaccare Bulega nella seconda parte della gara, ma l'ex pilota di MotoGP sapeva cosa doveva fare: "Dietro a Nicolò, soprattutto negli ultimi tre giri, sentivo che potevo frenare più forte di lui e che mi fermavo in alcuni punti. Ma in altri potevo attaccarlo. Potevo lottare per il secondo posto, ma credo sia stato giusto lasciarlo finire secondo e non fargli perdere altri punti a favore di Toprak".

"Vedremo cosa succederà a Jerez. Non si sa mai cosa può succedere, ma in quel momento credo che sia stata la decisione giusta. Se posso aiutarlo, lo farò. È strano, perché normalmente non è la mia mentalità, voglio fare del mio meglio in ogni situazione, ma oggi era la cosa giusta da fare. Credo sia la prima volta nella mia carriera che lo faccio, ma c'è sempre una prima volta per tutto", ha concluso Bautista.

Serafino Foti, team manager della Ducati Aruba, non ha fatto altro che elogiare il comportamento dello spagnolo nei confronti del compagno di box, negando che si trattasse di un suo mandato: "Onestamente, non ci sono stati ordini di scuderia, perché Álvaro è stato intelligente. Ha lavorato per la squadra perché è un buon compagno di squadra. Quindi, in questo caso, è stato anche un campione del mondo. Vorrei ringraziare lui e anche Nicolò, perché hanno fatto un'ottima gara. Sarebbe stato difficile battere Toprak, perché il distacco era abbastanza grande", ha concluso.