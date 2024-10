SBK | Toprak a un passo dal bis: "Sono rilassato per Jerez, cercherò di divertirmi"

Toprak Razgatlioglu è in procinto di conquistare il suo secondo titolo Mondiale Superbike. Il pilota turco ha avuto la possibilità di chiudere i giochi già all'Estoril lo scorso fine settimana. Non ci è riuscito, ma la verità è che ha esteso il suo vantaggio in vista del round di Jerez, che chiuderà il campionato 2024 nei prossimi giorni.

Il pilota della BMW è riuscito a vincere una gara 1 ad eliminazione in Portogallo, davanti al suo principale rivale Nicolò Bulega. Nella Superpole Race di domenica ha lottato fino all'ultimo giro con l'italiano, ma ha finito per perdere per 3 millesimi, nel finale più combattuto della storia del Mondiale SBK. E nella seconda gara, ha battuto nuovamente il suo rivale della Ducati.

Quindi, con 62 punti in palio per il round spagnolo, Razgatlioglu arriverà con 473 punti e un vantaggio di 46 su Bulega (427). I calcoli del pilota turco sono semplici: sarà campione sabato se terminerà Gara 1 a Jerez con un vantaggio di 37 punti. In altre parole, può perdere fino a 9 punti rispetto all'italiano.

La vittoria assoluta di Toprak non è certa, ma quasi, visto che gli servirebbe un disastro a Jerez per perdere la corona. E questa circostanza non mette sotto pressione il pilota di Antalya, ma anzi lo rassicura, anche se è alla vigilia del suo secondo titolo dopo aver vinto il primo nel 2021, e in uno storico primo anno con la BMW M 1000 RR, in cui ha raggiunto il record di vittorie consecutive e in cui ha anche saltato due gare (Francia e Cremona) per infortunio.

"Tutti si aspettano un weekend molto stressante a Jerez. Io sono rilassato, perché ho un grande vantaggio. Cercherò di divertirmi lì", ha esordito il numero 54 dopo il weekend di Estoril al sito ufficiale della WSBK. "Nel 2021 ricordo che il campionato si decideva all'ultima gara. Quest'anno è la stessa cosa".

"Prima dell'infortunio, pensavo che sarei diventato campione con tre gare di anticipo. Dopo l'incidente a Magny-Cours, tutto è cambiato. Cerco di gestire la situazione, ma a volte non è facile. MotorLand Aragon è stata molto difficile, ma ho fatto un buon lavoro. Qui avevo bisogno di tre vittorie, ma ho perso la Superpole Race. Non sono stressato, perché ho un ottimo vantaggio. Ho solo bisogno di una buona posizione. Non ho bisogno di vincere di nuovo", ha continuato.

Parlando del weekend, Toprak è rimasto con la spina nel fianco della gara corta: "Sono molto contento, soprattutto di Gara 2. La Superpole Race è stata un disastro perché avevo un ritmo incredibile, ma alla fine ho perso. Mi sono concentrato su Gara 2 perché avevo bisogno di vincere di nuovo, visto che c'erano più punti in palio. È stata una bella vittoria per il campionato", ha dichiarato.

D'altro canto, il suo rivale per il titolo Bulega si è detto orgoglioso di aver portato la lotta per la classifica generale fino all'ultimo round, per di più contro un rivale così forte: "È molto difficile, ma per me essere qui è già un risultato incredibile, poter dire di essere ancora in lotta per il campionato all'ultimo round del mio primo anno. È qualcosa di incredibile e inaspettato. Sono molto felice e orgoglioso di quello che ho fatto e di quello che la mia squadra ha fatto per me durante tutta la stagione", ha concluso.