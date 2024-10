SBK | Gli orari TV di Sky e TV8 del round di Jerez

Ultimo back-to-back della stagione, appuntamento finale che deciderà il titolo: il Mondiale Superbike vola a Jerez, dove si disputerà il round conclusivo del 2024, con Toprak Razgatlioglu che intravede già la corona. Nicolò Bulega però non gli ha reso la vita facile e continuerà ad attaccare nonostante si presenti in Andalusia con un distacco di 46 punti.

Il campione del mondo in carica Alvaro Bautista arriverà alla gara di casa costretto a cedere la corona: con 117 punti di distacco dal leader della classifica, è impossibile per lui provare a difendere il titolo, che dovrà consegnare al turco o al compagno di squadra. Con lo spagnolo fuori dai giochi, il mondiale è ormai un duello tra Razgatlioglu e Bulega, con l’italiano che ha davanti a sé una missione quasi impossibile.

Non saranno solo loro, infatti, a giocarsi le posizioni di testa durante il round di Jerez, perché bisognerà fare attenzione agli outsider, determinati a concludere al meglio la stagione: Danilo Petrucci arriva in Andalusia galvanizzato dal titolo di miglior indipendente in questa stagione, mentre Andrea Iannone cercherà il riscatto, dopo un round di Estoril che non l’ha visto mai più avanti dell’ottava posizione in gara.

Honda e Yamaha vorranno essere della partita, dopo gli exploit del Portogallo che hanno visto Iker Lecuona conquistare il primo podio stagionale per la Casa alata in Gara 1 e i due portacolori ufficiali di Iwata lottare per le posizioni di vertice, salvo poi accontentarsi di restare ai piedi del podio.

L’intero round di Jerez sarà trasmesso su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky) e le gare si potranno seguire in diretta su TV8, come di consueto. Di seguito tutti gli orari del round di Jerez, sia sulla pay-tv sia in chiaro.

Orari TV Sky Sport MotoGP (canale 208)

Venerdì 18 ottobre

10:35-11:20 – WorldSBK FP1

11:35-12:15 – WorldSSP FP

15:00-15:45 – WorldSBK FP2

16:00-16:40 – WorldSSP Superpole

Sabato 19 ottobre

11:00-11:15 – WorldSBK Superpole

14:00 – WorldSBK Gara 1

15:15 – WorldSSP Gara 2

Domenica 20 ottobre

11:00 – WorldSBK Superpole Race

14:00 – WorldSBK Gara 2

15:30 – WorldSSP Gara 2

Orari tv TV8

Sabato 19 ottobre

14:00 – WorldSBK Gara 1

Domenica 20 ottobre

13:00 – Superpole Race (differita)

14:00 – WorldSBK Gara 2