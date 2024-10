SBK | A Jerez Pirelli conferma l’allocazione di Estoril

L’ultimo appuntamento della stagione si avvicina, questo fine settimana la Superbike va in scena a Jerez, dove si assegnerà il titolo mondiale. Dopo l’appuntamento di Estoril, le derivate di serie volano in Spagna per quello che è l’ultimo back-to-back dell’anno. Piloti e squadre sono pronti ad affrontare le curve del tracciato andaluso, ma anche Pirelli prepara l’allocazione per il fine settimana.

Il fornitore unico di penumatici conferma per Jerez le stesse scelte di Estoril, compresa la doppia variante di SCX posteriore: quella di gamma e quella di sviluppo in specifica D0820. Anche per le opzioni da bagnato ci sarà una doppia scelta, con la SCR1 di gamma affiancata dalla versione di sviluppo in specifica D0737. Quest’ultima è stata introdotta per la prima volta a Magny-Cours e riproposta a Estoril, ottenendo pareri positivi da parte dei piloti.

Grande attenzione all’anteriore, che sulla pista di Jerez è molto sollecitato, in particolare alle staccate della curva 1 e della curva 6. Impegnative sono anche le curve 4 e 5. Così, ecco le scelte: SC1 media e SC2 dura di gamma. Per quanto riguarda il posteriore, Pirelli fornisce la SCX super morbida di gamma e la SCX-A super morbida di sviluppo oltre alla SC0. Viene confermata anche la SCQ, ideale per la Superpole e la Superpole Race.

Giorgio Barbier, Direttore racing moto Pirelli, afferma: “Il round di Jerez è l’ultimo della stagione ed è determinante per la definizione finale della classifica, per questo abbiamo ritenuto importante dare ai team la tranquillità di contare sulla stessa rosa di opzioni che hanno già avuto anche a Estoril pochi giorni fa. Sono tutte soluzioni che conoscono già molto bene, compresa la SCX di sviluppo in specifica D0820 che ha dato riscontri molto positivi in tutti i round in cui è stata presente. I piloti l’hanno scelta come opzione di gara in più occasioni, quindi potranno concentrarsi sul lavoro da fare sulla messa a punto delle moto e sul trovare la loro miglior performance”.

“Per noi è importante raccogliere ulteriori feedback, per poi fare le dovute analisi e decidere se questa nuova specifica ha le caratteristiche necessarie per essere introdotta come opzione di gamma. Anche per quanto riguarda le scelte da bagnato replicheremo quanto visto in Portogallo, con le due varianti di SCR1 posteriore, perché vorremmo sfruttare ogni occasione che dovesse presentarsi per testare la nuova specifica D0737 di sviluppo. Da parte nostra stiamo mettendo in campo una rosa di opzioni che può potenzialmente soddisfare le esigenze di ogni team e pilota, starà a loro giocarsi al meglio le carte a disposizione”, conclude Barbier.