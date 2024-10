SBK | Go Eleven: Andrea Iannone ha rinnovato per la stagione 2025

Dopo una entusiasmante stagione di rientro alle corse, in cui la squadra è stata in lotta al vertice della classifica su vari tracciati, il Team Pata Go Eleven e Andrea Iannone rinnovano il proprio sodalizio in vista della stagione 2025 del Campionato WorldSBK. Attualmente settimi in classifica generale, il rinnovo dell'accordo tra il Team Pata Go Eleven e il #29 è il coronamento di questo primo anno insieme in cui, sulla Ducati Panigale V4-R, il pilota e il team hanno ottenuto cinque podi, di cui una vittoria tanto incredibile quanto meritata nel Round di Aragon.

Per il 2025 Andrea Iannone godrà di tutti gli sviluppi tecnologici messi a disposizione da Ducati. L'obiettivo comune sarà quello di migliorare i buoni risultati ottenuti nella stagione di esordio nelle derivate di serie, sfruttando l'esperienza maturata quest’anno in termini di gomme, circuiti e feeling con la moto, con l'obiettivo comune di inserirsi nelle posizioni di prestigio della classifica Mondiale.

“Sono felice di proseguire questo percorso con il Team Pata Go Eleven in sella alla Ducati Panigale V4-R", ha dichiarato Iannone. "Il primo anno nel Campionato Mondiale Superbike è stato ricco di sorprese e soddisfazioni, continueremo a lavorare insieme per migliorarci costantemente e raggiungere nuovi obiettivi".

"Ringrazio Gigi Dall’Igna, Claudio Domenicali, Paolo Ciabatti, Marco Zambenedetti, Mauro Grassilli e tutto il team Pata Go Eleven per la rinnovata fiducia. Un ringraziamento speciale anche a Remo Gobbi e alla famiglia del WorldSBK".

Andrea Iannone, Team Go Eleven Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Gianni Ramello, proprietario del team, ha aggiunto: “Dare continuità al progetto con Andrea Iannone significa molto per tutto il nostro Team, io poi ci tenevo particolarmente perché sono convinto che, con l’esperienza maturata nel 2024, potremmo disporre di molti dati in ogni gara e partire con una base solida. Diamo seguito ad una scelta presa a fine 2023, una scelta fuori dagli schemi che ha sorpreso parecchi, ma che si è comunque rivelata vincente regalandoci grandi soddisfazioni e podi. Inoltre ci tengo a dare il benvenuto a Pata, che ha scelto di credere nel progetto nostro e di Andrea, permettendoci di effettuare un ulteriore salto in avanti, unendosi al supporto di tutti i nostri partner e sponsor".

"Ringrazio tutti i miei collaboratori, specialmente Elia, Denis e Luciana che mi hanno sempre supportato in questa avventura e la Ducati che ci permette di avere un mezzo competitivo e ambito. Una menzione specifica per Andrea, pilota e uomo con il quale è nato un rapporto speciale, diverso da molti, non lo conoscevo ma dopo poche gare è entrato nel mio cuore, non solo per il talento dimostrato, ma anche come persona. Sapere di avere lui in squadra nel 2025 mi riempie di grande entusiasmo e siamo pronti a lottare per le posizioni importanti del WorldSBK 2025!”.