SBK | Magny-Cours: Pirelli sfida la pioggia con una nuova mescola

La pausa estiva è giunta al termine e il Mondiale Superbike torna in azione questo fine settimana per il nono round della stagione. Magny-Cours è teatro di un nuovo appuntamento, in cui si rinnova la sfida mondiale che vede Alvaro Bautista come il grande favorito.

Particolare attenzione dovrà essere prestata al meteo, che potrebbe essere variabile durante il fine settimana. Proprio per questo, Pirelli ha deciso di rimanere su scelte conservative confermando pneumatici che abbiamo già visto utilizzare durante la stagione, ma facendo debuttare una nuova mescola da bagnato. Si tratta di una gomma posteriore di sviluppo in specifica C0430, che punta a migliorare la costanza di rendimento e la stabilità quando la pista comincia ad asciugarsi.

I piloti del mondiale Superbike avranno a disposizione 66 pneumatici, 27 anteriori e 39 posteriori. Per quanto riguarda l’anteriore, torna in pista la morbida SC0, che non era stata usata a Most. Questa verrà affiancata dalla media SC1. Per quanto riguarda il posteriore, si avranno due soluzioni in mescola super morbida, la SCX di gamma e quella di sviluppo B0800, e una morbida, la SC0.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Axel Bassani, Motocorsa Racing, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Per la Superpole e la Superpole Race, i piloti disporranno della SCQ di sviluppo C0004, che avevamo visto debuttare a Misano e utilizzata poi anche a Imola. Rispetto alla SCQ di gamma, questa soluzione di sviluppo presenta struttura e mescola differenti e ha l’obiettivo di aumentare la costanza di prestazioni sulla distanza per poter completare senza troppi problemi i 10 giri della gara breve della domenica mattina. Ecco poi la nuova posteriore C0430, ovvero la già citata nuova mescola da bagnato che debutta questo fine settimana.

Giorgio Barbier, Direttore Racing Moto, dichiara: “Gli ultimi quattro round della stagione per noi saranno molto importanti perché ci permetteranno di tirare le somme per quanto riguarda il lavoro di confronto tra le soluzioni di gamma e quelle di sviluppo. Alla fine dell’anno dovremo infatti decidere quali tra i pneumatici attualmente in gamma verranno confermati anche per il 2024 e quali invece verranno sostituiti da soluzioni di sviluppo che quest’anno hanno dimostrato di essere migliorative rispetto a quelle ora in gamma”.

“Ecco, quindi, perché vedremo ancora insieme la SCX di gamma e quella di sviluppo B0800 così come la nuova SCQ C0004. Dovremo poi valutare se far diventare di gamma o meno la nuova morbida anteriore. E poi abbiamo una nuova rain posteriore che i piloti potranno testare in caso di pioggia mentre per la classe Supersport c’è una SC1 di sviluppo all’anteriore. Vedremo quali saranno i responsi delle piste e le preferenze dei piloti e, come ogni anno, valuteremo quali novità introdurre in futuro”, conclude.