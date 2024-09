MotoGP | Gardner correrà in Giappone come wild card Yamaha

Remy Gardner corre dall’anno scorso nel team Yamaha GRT, il secondo team della Casa di Iwata nel Mondiale Superbike. Nonostante non abbia un vincolo diretto con il team MotoGP, l’australiano ha ricevuto a inizio luglio una proposta per correre il Gran Premio di Germania, dove era programmata la presenza del test rider Cal Crutchlow. Un infortunio ha impedito al britannico di correre al Sachsenring e, come misura d’emergenza, Yamaha ha fatto ricorso all’ex campione Moto2.

Gardner è stato molto apprezzato nella struttura MotoGP di Yamaha e ha ricevuto un secondo invito per Silverstone. Così, il pillota di Sydney ha disputato anche la gara a Silverstone, dopo la pausa estiva. Anche quel fine settimana era prevista la presenza di Crutchlow, ma remy è salito di nuovo sulla sua moto, migliorando la posizione rispetto alla Germania.

Il Gran Premio del Giappone, che si disputerà il 6 ottobre, sarà il terzo e ultimo in cui Yamaha potrà presentare una wild card quest’anno. A Misano, dove si sta disputando il Gran Premio dell’Emilia Romagna, la presenza di Andrea Dovizioso nel box della Casa dei tre diapason ha lasciato spazio alle speculazioni sul fatto che potesse essere lui il prescelto a salire sulla M1 a Motegi.

“No, sarà Remy Gardner”, ha confermato a Motorsport.com il direttore sportivo del team scartando la possibilità di Dovizioso, la cui collaborazione con Yamaha si ridurrà a sostituire Cructhlow in alcuni test.

Remy Gardner, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Una maratona di cinque settimane consecutive senza riposo

Per Gardner, accettare la wild card di Yamaha a Motegi significa affrontare una maratona di cinque fine settimana di gare consecutive: il mondialre Superbike, dove corre come titolare, disputa quattro gare in cinque settimane, a partire da questo weekend a Cremona. Si proseguirà poi con il round di Aragon (dal 27 al 29 settembre). Poi volerà in Giappone per la MotoGP (dal 4 al 6 ottobre) per tornare in Europa per disputare il round di Estoril (dall’11 al 13 ottobre) e infine l’ultima gara dell’anno a Jerez (dal 18 al 20 ottobre).