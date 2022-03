WRC | Suninen e Zaldivar le punte di Hyundai per il WRC2

Carica lettore audio

La Hyundai Motorsport ha ufficializzato i propri piloti per la stagione 2022 del FIA WRC2.

La Casa coreana con base ad Alzenau metterà le Hyundai i20 N Rally2 a disposizione di Teemu Suninen e Fabrizio Zaldivar per sette gare, partendo dal Rally del Portogallo di metà maggio.

Ad occuparsi dei mezzi saranno gli uomini del RedGrey Team, con Suninen che verrà affiancato da Mikko Markkula, mentre Zaldivar da Carlos Del Barrio, visto come navigatore di Dani Sordo fino all'inizio della passata stagione.

"Sono davvero entusiasta di collaborare di nuovo con Hyundai Motorsport e disputare una stagione completa nel WRC2 con la i20 N Rally2 - afferma il finlandese - Io e Mikko abbiamo già avuto un piccolo assaggio di ciò che ci aspetta con la nostra uscita al Rally di Spagna lo scorso anno, dove abbiamo finito secondi".

"Per me, l'opportunità di prendere parte ai test e di avere un ruolo nello sviluppo della vettura è stata la ragione per cui questa era un'offerta allettante per quest'anno. Ho il potenziale non solo per creare un pacchetto competitivo in gara, ma anche per crescere come pilota con il supporto delle squadre in Estonia e Alzenau".

Fabrizio Zaldivar, Fernando Mussano, Ford Fiesta Rally4 Photo by: Tomasz Kaliński

Zaldivar ha aggiunto: "Questo è il momento più importante della mia carriera finora. Entrare a far parte di un Costruttore e avere accesso a una ricchezza di supporto ed esperienza è il sogno di ogni pilota. Il mio obiettivo è quello di essere costante in ogni rally".

"Ci vorrà un po' di tempo per prendere velocità con la macchina, ma voglio pian piano migliorare nel corso della stagione. Ho gareggiato con la Hyundai i20 R5 nelle ultime due trascorse in Paraguay, vincendo un titolo lo scorso anno, quindi spero di avere un successo simile con la i20 N Rally2".

Il responsabile della Hyundai, Julien Moncet, ha chiosato: "Il nostro coinvolgimento nel WRC2 è ancora un elemento importante delle nostre attività motoristiche, e non vediamo l'ora di iniziare un'altra stagione emozionante. La categoria ci offre una piattaforma eccellente per sviluppare gli astri nascenti del rally e mettere le nostre macchine Customer Racing ai vertici".

"Siamo lieti di dare il bentornato a Teemu, che ci ha impressionato al suo debutto con la Hyundai i20 N Rally2 in Spagna lo scorso anno, per una stagione completa con la nostra squadra. Anche Fabrizio è un'eccellente aggiunta alla nostra formazione, un pilota costante nel WRC3 e una stella nascente nel rally".

"Il nostro dipartimento Customer Racing ha lavorato instancabilmente durante l'inverno per sviluppare ulteriormente la Hyundai i20 N Rally2 per la sua prima stagione completa di competizione, e con il talento di Teemu e Fabrizio al volante crediamo di poter portare a casa il titolo WRC2 quest'anno".