WRC | Loubet si allena con la Ford Puma al South Belgian Rally

Il francese ha firmato un accordo con M-Sport per sette round del Mondiale, primo dei quali il Rally di Croazia di aprile.

Al fine di preparare il suo primo evento WRC con la squadra, Loubet e il co-pilota Vincent Landais faranno un'uscita con l'auto dell'Ovale Blu nel round del Campionato Rally del Belgio.

Il South Belgian Rally è il secondo evento della serie nazionale belga e sarà caratterizzato da 151 km da percorrere su asfalto, che si svolgeranno tutte di sabato. La gara dovrebbe fornire il chilometraggio ideale per il Rally di Croazia, anch'esso su asfalto.

"Sono super felice di essere tornato su una macchina da rally, dopo così tanto tempo a casa è fantastico", ha detto Loubet.

"E' bello essere anche con Vincent a correre il mio primo rally con M-Sport. Sarà una grande giornata, quasi come un compleanno".

"Non vedo l'ora di lavorare con tutti ed essere in una buona condizione dopo il rally per fare belle cose in Croazia".

Il team principal di M-Sport, Richard Millener, ha sottolineato quanto questa gara sia preziosa per Loubet.

"Sarà un fine settimana emozionante per Pierre-Louis, perché sarà la sua prima volta alla guida della Puma Hybrid Rally1", ha detto.

"Sarà in macchina per il South Belgian Rally, evento che è parte della sua preparazione in vista della Croazia".

"Farlo significa avere l'opportunità di imparare la macchina e le sue procedure in modo che quando farà il suo test ufficiale pre-evento, potrà davvero concentrarsi sulla comprensione delle varie indicazioni di assetti per il Rally di Croazia".

Loubet in Belgio se la vedrà con altri concorrenti di spicco, tra cui l'ex pilota della Citroen WRC, Stéphane Lefebvre, e l'ex pilota di Formula 1 Jos Verstappen. La coppia guiderà le Citroen C3 Rally2 gestite da DG Sport.

Verstappen ha fatto il suo debutto nei rally il mese scorso al Rally van Haspengouw dove ha concluso all'ottavo posto.