WRC | Hayden Paddon torna nel Mondiale con la Hyundai in WRC2

Hayden Paddon tornerà a correre nel FIA WRC assieme a John Kennard per tre gare della stagione 2022, in attesa di essere presente a tempo pieno il prossimo anno.

Il neozelandese ha raggiunto un accordo con Hyundai New Zealand, che lo supporterà nell'avventura in Classe WRC2 al volante di una nuova i20 N Rally2.

Il 34enne sarà al via degli eventi di Estonia, Finlandia e ovviamente Nuova Zelanda davanti ai suoi tifosi, in attesa di mettere insieme l'intero programma per il 2023.

"Siamo felici di poter lavorare con Hyundai New Zealand in un progetto biennale nel WRC2 con la nuova i20 N Rally2. Quest'anno abbiamo pianificato una stagione che ci permetta di prendere velocità con la vettura", ha dichiarato Paddon, la cui ultima gara iridata era stata nel 2019.

"Dovremo fare crescere lei e la squadra prima di intraprendere una stagione completa di sette rally nel 2023, dove l'unico obiettivo sarà quello di vincere il titolo".

Hayden Paddon, Hyundai WRC2 Photo by: Hayden Paddon

Paddon ha posato per le foto ufficiali al fianco di una i20 N stradale nella livrea nera che utilizzerà sulla sua da corsa.

"Abbiamo cercato duramente negli ultimi due anni di tornare nel WRC. È stata dura con tutto quello che sta succedendo nel mondo. Insieme a Hyundai New Zealand abbiamo deciso di prendere in mano la situazione e lanciare una squadra tutta nostra per affrontare il WRC2".

"Sono davvero entusiasta di fare questa cosa, naturalmente sarà impegnativo, ma abbiamo un obiettivo chiaro per questo programma biennale e faremo del nostro meglio per cercare di raggiungerlo".

"Non vedo l'ora di gareggiare di nuovo sulle fantastiche strade del Rally di Nuova Zelanda e mostrare di cosa è capace la Hyundai".