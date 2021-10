WRC: Solberg e Sordo divideranno la terza Hyundai nel 2022

I due si uniranno a Thierry Neuville ed al campione del mondo 2019 Ott Tanak, andando a completare la formazione del marchio coreano per la nuova era ibrida del WRC.

Solberg, che è figlio dell'ex campione del mondo Petter, era stato indicato come il favorito per la terza macchina, dopo aver impressionato nelle uscite che ha fatto in questa stagione al volante della WRC, la terza delle quali sarà il Rally di Spagna di questo mese.

Allo stesso modo, Sordo aveva scherzato il mese scorso dicendo che i suoi piani per il 2022 sarebbero stati una sorpresa, ma alla fine è arrivata la sua conferma con il marchio coreano, per il quale corre ormai dal 2014, anche se con un programma part-time.

Per Solberg, questo sarà il primo impegno importante nella classe regina del Mondiale, visto che il ventenne in questa stagione ha concentrato i suoi sforzi su un programma WRC2 sempre con Hyundai.

"È un sogno che si avvera poter salire sulla terza WRC per fare eventi selezionati insieme a Dani Sordo. È davvero bello", ha detto Solberg, che ha testato il prototipo 2022 della Hyundai il mese scorso.

"Ci sono anche gli altri compagni di squadra, Thierry e Ott, che sono grandi piloti da cui imparare e che hanno una grande esperienza. Ho solo 20 anni, quindi è un passo enorme, che avviene così presto nella mia carriera".

"Sono davvero impaziente di farlo e di scoprire quali eventi farò. Sono entusiasta di guidare nella nuova era, quella delle Rally1; è sicuramente un momento speciale per essere coinvolti nel WRC".

Dopo aver trascorso gli ultimi tre anni a condividere la vettura con il nuovo pilota M-Sport Craig Breen, confermato a sua volta proprio stamattina, Sordo non vede l'ora di lavorare con un nuovo astro nascente come Solberg.

"Ho detto molte volte che Hyundai Motorsport è come una famiglia per me, quindi sono contento di continuare la mia carriera con loro nella nuova era ibrida del WRC", ha detto Sordo.

"Abbiamo lavorato insieme per molti anni e abbiamo condiviso alcuni momenti importanti. Non vedo l'ora che ne arrivino altri mentre ci prepariamo a nuove sfide".

È importante avere continuità mentre affrontiamo nuovi regolamenti, ma siamo anche fortunati ad avere nuovi talenti come Oliver in questa nuova avventura. Sono eccitato".

Il boss della Hyundai Andrea Adamo ha aggiunto: "Siamo lieti di confermare Dani e Oliver nella nostra terza vettura per la prossima stagione, accanto a Thierry e Ott".

"Non solo Dani guiderà in un numero selezionato di eventi, ma lavorerà anche con noi negli eventi in cui correrà Oliver".

"Il suo approccio alle corse e la sua vasta esperienza saranno una grande risorsa per la nostra squadra quando la nostra curva di apprendimento con i nuovi regolamenti sarà alta".

"Avremo un'importante continuità e fiducia reciproca; è anche bene avere sangue fresco come Oliver, accanto all'esperienza che i nostri equipaggi esistenti porteranno".

"Avremo senza dubbio una formazione molto forte mentre ci imbarchiamo in un nuovo capitolo per Hyundai Motorsport".

Non è ancora chiaro, tuttavia, come gli eventi saranno divisi tra Solberg e Sordo nella prossima stagione.

Team Vettura Piloti N° di gara Hyundai Motorsport Hyundai i20 N Rally1 Thierry Neuville 11 Ott Tanak 8 Daniel Sordo 6 Oliver Solberg 2 Toyota Gazoo Racing Toyota GR Yaris Rally1 Kalle Rovanpera* 69 Elfyn Evans* 33 Takamoto Katsuta* 18 Esapekka Lappi* 4 Sébastien Ogier* 1 M-Sport Ford WRT Ford Puma Rally1 Adrien Fourmaux* 16 Craig Breen 42 ? ? 2C Compétition Hyundai i20 N Rally1 ? ?

* Ancora da ufficializzare

Oliver Solberg, Hyundai Motorsport Photo by: McKlein / Motorsport Images