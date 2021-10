WRC: Craig Breen ha firmato con M-Sport per i prossimi 2 anni!

Craig Breen sarà al via del WRC 2022 da pilota ufficiale e titolare per l'intera stagione. Fonti di Motorsport.com hanno assicurato che il nord-irlandese nativo di Slieverue ha recentemente firmato un contratto con il team M-Sport che sarà valido a partire dalla prossima stagione.

Breen, 31 anni già compiuti, ha trovato l'accordo e firmato con M-Sport legandosi al team di Cockermouth per le prossime 2 stagioni. Un contratto importante, perché gli permetterà di essere titolare e impiegato in pianta stabile in tutti gli eventi dei prossimi 2 calendari del WRC. Il suo navigatore sarà ancora Paul Nagle, il quale lo ha accompagnato nelle ultime stagioni dopo aver dettato le note per anni a Kris Meeke.

Con questa scelta, Breen ha preferito rimettersi in gioco e abbracciare una sfida non scontata, diventando probabilmente uno dei piloti di punta - se non il pilota di punta - del team britannico. Dal 2022 M-Sport avrà molto più supporto da Ford Performance, che in questi mesi ha dato il suo sostanzioso contributo nella preparazione della Ford Puma Rally1 ibrida, vettura che prenderà il posto dell'attuale Ford Fiesta WRC Plus a partire dalla prossima stagione.

La scelta di Breen è in parte legata al fatto che potrà essere impiegato in tutte le gare delle prossime 2 stagioni. Dal 2019, dopo essere stato appiedato da Citroen Racing per fare spazio a Sébastien Ogier e a Esapekka Lappi, Craig è stato impiegato part time da Hyundai Motorsport sulla terza i20 Coupé WRC Plus.

Breen era diventato un pilota di rotazione per il team di Alzenau, ma il suo contributo è stato fondamentale per la conquista dei due titoli iridati Costruttori che Hyundai Motorsport ha vinto nel 2019 e nel 2020. In questa stagione Craig ha ottenuto ben tre podi, per altro consecutivi. Questi risultati e il più frequente impiego da parte di Hyundai (che, dunque, ha avuto un ruolo importante sul rilancio del pilota) lo hanno portato ad avere nuove opportunità.

La stagione 2021 è la migliore di sempre per Breen. Sino a ora ha totalizzato 76 punti ed è il sesta posizione nella classifica Mondiale Piloti. Basti pensare che la stagione in cui, prima di questa, aveva fatto meglio non era andato oltre i 67 punti totali, pur prendendo parte a quasi tutti gli eventi del calendario 2018.

Breen, dunque, diverrà compagno di squadra di Adrien Fourmaux, principale candidato a uno dei tre sedili di M-Sport per la prossima stagione. Rimarrà così da definire il terzo equipaggio che correrà al volante della terza Ford Puma Rally1 ibrida.

Craig Breen ha già preso contatto qualche settimana fa con la Ford Puma Rally1, in un test svolto in Cumbria. A quanto pare le prime impressioni sono state più che positive. La prima uscita da pilota ufficiale M-Sport avverrà sempre questo mese in un test previsto sia su asfalto che su terra dove avverrà il prossimo appuntamento del Mondiale, la Spagna. Breen inizierà così il suo avvicinamento alla prossima stagione proprio tra poco.

Wilson: "Con Breen parlavamo da mesi"

"Le performance di Craig fatte quest'anno non sono rimaste inosservate. Ha fatto eccellenti risultati sebbene abbia un programma WRC parziale. Abbiamo iniziato a parlare della possibilità di unire le nostre forze diversi mesi fa e sono davvero contento di annunciare che correrà per noi nelle prossime 2 stagioni. Abbiamo una vettura fantastica, la Puma, e non ho dubbi sul fatto che Craig la porterà al successo nelle prossime stagioni", ha dichiarato il boss di M-Sport, Malcolm Wilson.

Il team principal di M-Sport, Richard Millener, ha aggiunto: "Sono fiducioso riguardo al fatto che Breen e Nagle porteranno il team a ottenere i risultati migliori. Non vedo l'ora di vederli alla partenza del Rallye Monte-Carlo, tra qualche mese. Il nostro obiettivo ora è farli sentire a casa, a loro agio con il team, e mettergli a disposizione tutto ciò che gli servirà per ottenere grandi risultati con la Puma".

Craig Breen, invece, si è detto molto felice per la nuova avventura che scatterà tra pochi giorni: "Sono felice e orgoglioso di correre per M-Sport Ford con accanto Paul. Il mio percorso nel WRC è stato lungo e pieno di ostacoli, ma ora abbiamo l'opportunità migliore per correre per una marca prestigiosa nel WRC".

"Ho riposto la mia fiducia su ciò che Malcolm, Richard e il team M-Sport ci ha mostrato. Non vedo l'ora di essere alla Piazza del Casino, a Monte-Carlo, per aprire la nostra nuova avventura nel WRC per difendere i colori della Ford".

Cosa cambia in Hyundai dopo l'addio di Breen

La decisione di Craig Breen, ovvero firmare per 2 anni con M-Sport, apre uno scenario differente anche in Hyundai Motorsport. Il team di Alzenau ha già rinnovato in via pluriennale i contratti di Thierry Neuville e Ott Tanak. Manca una decisione definitiva sui nomi che - probabilmente - andranno a dividersi la terza i20 N Rally1.

Senza Breen nella rosa dei candidati, resta quello di Dani Sordo. Lo spagnolo, nel corso di questa stagione, è stato decisamente meno brillante rispetto ai 2 anni passati, quando con Carlos del Barrio ha formato un equipaggio veloce e affidabile. Nel 2021 il nativo di Torrelavega ha iniziato la stagione con del Barrio, ben sapendo che il Rallye Monte-Carlo sarebbe stato l'ultimo appuntamento assieme al connazionale. Successivamente Dani è stato affiancato da Borja Rozada ma, nonostante un buon podio all'esordio, i due non hanno trovato il feeling giusto e hanno preferito separarsi. L'ultima parte di stagione è stato Candido Carrera a dettare le note a Sordo, ma per lui il 2021 è stata la peggior annata da tanto tempo a questa parte.

Dani, però, ha già avuto modo di provare la i20 N Rally1 in test recenti. Stesso discorso per Oliver Solberg. Il giovane svedese è stato impegnato nella preparazione della i20 N Rally2 e ha avuto modo di prendere parte alle prime gare della carriera al volante di una World Rally Car proprio griffata Hyundai. Oliver potrebbe essere nella rosa di piloti candidati a correre sulla terza i20 N Rally1, probabilmente alternandosi con Sordo.

Team Vettura Piloti N° di gara Hyundai Motorsport Hyundai i20 N Rally1 Thierry Neuville 11 Ott Tanak 8 ? ? ? ? Toyota Gazoo Racing Toyota GR Yaris Rally1 Kalle Rovanpera* 69 Elfyn Evans* 33 Takamoto Katsuta* 18 Esapekka Lappi* 4 Sébastien Ogier 1 M-Sport Ford WRT Ford Puma Rally1 Adrien Fourmaux* 16 Craig Breen 42 ? ? 2C Compétition Hyundai i20 N Rally1 ? ? * Ancora da confermare ufficialmente