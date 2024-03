WRC | Lancia apre a un ritorno: la soluzione è una Rally4

Verso la fine dello scorso anno, sono apparse le prime voci in merito a un possibile ritorno della Lancia nel mondo dei rally. Il marchio è il più vincente nella storia del WRC, con 10 titoli costruttori (1974-1976, 1983, 1987-1992).

Lancia sta vivendo una rinascita come marchio automobilistico sotto il Gruppo Stellantis e a febbraio ha lanciato la nuova Ypsilon in versione completamente elettrica. La casa italiana ha ora rilanciato il suo marchio HF ("High-Fidelity", ovvero "Alta fedeltà"), presente sulle vetture che in passato hanno vinto dei titoli, come la Fulvia, la Stratos e la Delta del passato, che correvano sotto la Squadra Corse HF Lancia, fondata da Cesare Fiorio nel 1963.

Il nuovo logo HF apparirà sulle vetture stradali più prestazionali di Lancia, a partire da un'edizione speciale HF della Ypsilon prevista per il 2025. Parlando del lancio del marchio HF, l'amministratore delegato di Lancia Luca Napolitano ha suggerito che il produttore sta valutando un ritorno ai rally, anche se pubblicamente non è stato definito ancora un piano specifico.

"In occasione del debutto del film Race for Glory [un film sulla lotta di Lancia con Audi per il titolo WRC del 1983] nelle principali sale italiane, sono lieto di svelare il nuovo logo HF, che farà il suo debutto sulla Nuova Lancia Ypsilon HF, prima di essere utilizzato sulle future versioni ad alte prestazioni del marchio", ha spiegato Napolitano.

Logo Lancia HF Foto di: Lancia

"Dopo la presentazione della Nuova Lancia Ypsilon, la prima vettura della nuova era, oggi facciamo un altro passo avanti nel percorso di rinascita, per sottolineare l'anima radicata del marchio e il suo impegno a concentrarsi sui modelli che puntano sulle prestazioni".

Quando gli è stato chiesto su un possibile ritorno del marchio nel mondo dei rally, Napolitano ha lasciato la porta aperta: "Se torneremo nei Rally? Ci stiamo lavorando".

Secondo quanto appreso da Motorsport.com, se Lancia decidesse tornare nei rally, l'opzione più probabile sarebbe quella del Rally4, mentre sarebbe più improbabile allestire direttamente un programma di Rally2.

Il gruppo Stellantis ha già due vetture nella classe delle Rally4: la Peugeot 208 Rally4 e la Opel Corsa Rally4. Entrambe le vetture si basano sulla stessa piattaforma, utilizzando elementi comuni per i principali componenti, ovvero motore, cambio e schema sospensivo.

Bernard Darniche, lain Mahé, Lancia Stratos HF Foto di: Motorsport Images

I commenti di Napolitano fanno seguito all'annuncio della FIA di un'ampia riforma del mondo dei rally per i prossimi anni, che comprende modifiche ai regolamenti tecnici e sportivi. La Federazione intende segure un doppio approccio: da una parte eliminare la parte ibrida dalle vetture Rally1, dall'altra ridurne ulteriormente le prestazioni attraverso modifiche all'aerodinamica, in modo da avvicinarle alla classe Rally2. I dettagli esatti delle modifiche aerodinamiche proposte non sono ancora stati confermati dall'organo di governo.

La FIA intende poi introdurre nuove norme per il Rally1 per il 2026, basate sull'attuale concetto. Le auto dovrebbero incorporare un telaio spaceframe più grande, produrre 330 cavalli e avere un tetto massimo di 400.000 euro come costo. La Commissione ha inoltre annunciato l'intenzione di introdurre una categoria elettrica "alla prima occasione".