WRC | Rovanpera in Giappone con un casco 'samurai'

Il Rally del Giappone è l'ultimo appuntamento del WRC 2023 e andrà in scena questo fine settimana. Per Toyota Racing è la gara di casa e ci arriverà avendo già vinto tutto ciò che c'era in palio in questa stagione.

Prima ha vinto il titolo iridato Costruttori battendo ancora di gran lunga Hyundai Motorsport, poi Kalle Rovanpera ha portato a casa il secondo iride Piloti consecutivo dopo quello vinto con merito nel 2022, stagione in cui aveva dominato in lungo e in largo anche grazie a una serie di vittorie che aveva già chiuso i discorsi per il titolo a metà stagione.

12 mesi fa Toyota, forte dei due titoli proprio come oggi, si era vista sfuggire l'opportunità di suggellare al meglio la grande stagione venendo sconfitta nella gara di casa da Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe, equipaggio di Hyundai che portò a casa la vittoria in terra avversaria.

Quest'anno Toyota vuole rifarsi e chiudere in bellezza l'ennesima stagione da regina vincendo davanti ai propri tifosi. Sia Kalle Rovanpera che Takamoto Katsuta correranno in Giappone con due caschi speciali, pensati appositamente per l'ultimo evento dell'anno prima del (poco) riposo e la preparazione per la stagione successiva.

Photo by: TOYOTA GAZOO Racing Il casco di Kalle Rovanpera, Toyota Gazoo Racing WRT

A destare più curiosità è il casco del fresco due volte campione del mondo in carica. Rovanpera ha abbandonato il classico disegno utilizzato fino al Rally dell'Europa Centrale per abbracciarne uno inedito. Lo sfondo è azzurro e bianco, con onde che sovrastano il sole giallo e il torno rosso del marchio Red Bull.

Molto bella la parte inferiore, con diversi samurai disegnati di profilo e di spalle nella parte laterale e retrostante. Ruba poi l'occhio l'ultimo dettaglio, quello più importante. Stiamo parlando della scritte "Two time WRC World Champion" posta sulla calotta. La scritta è blu, ma è contornata da due file dorate di foglie d'alloro.

Senza alcuna pressione per la classifica mondiale, Rovanpera potrà dare la caccia a quella vittoria a cui Toyota tiene particolarmente. Lo farà con un casco tutto nuovo e con la mente sgombra da qualunque obiettivo, se non quello di dare il massimo.