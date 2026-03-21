Super Formula | Kalle Rovanperä interrompe il suo programma per motivi di salute

Toyota ha annunciato che i piani di Kalle Rovanperä di partecipare al campionato Super Formula di quest'anno sono stati sospesi a seguito di pareri e valutazioni mediche.

L'anno scorso, il finlandese aveva annunciato l'audace progetto di lasciare il WRC per intraprendere una carriera sulle monoposto, con l'obiettivo finale di competere ai massimi livelli.

In un programma sostenuto da Toyota, il percorso di Rovanperä avrebbe dovuto iniziare con una stagione nella Super Formula giapponese col team KCMG. Dopo aver completato i test pre-stagionali il mese scorso a Suzuka, e in seguito a consigli e valutazioni mediche, è stata presa una decisione consensuale tra Toyota e Rovanpera di sospendere il programma per il momento.

"Ho una notizia difficile da condividere. Mi ritirerò dalle prossime gare e dalla partecipazione alla stagione di Super Formula di quest'anno - ha dichiarato Rovanperä su X - Sono già da tempo alle prese con problemi di salute, che quest'anno sono peggiorati".

"La mia salute non mi permette di continuare in sicurezza al momento. Ora la mia priorità è risolvere la situazione. Il feedback e i progressi di quest'anno dimostrano che c'è un buon potenziale in questo progetto. Il mio capitolo nelle corse in circuito non è finito. Sono più che dispiaciuto per coloro che speravano di vedermi in pista".

"Non vedo l'ora di rivedervi tutti il prima possibile! Sono grato a Morizo, a TGR e ai miei partner per la loro attenzione e per avermi sostenuto, e continuerò a lavorare sodo per tornare più forte. Grazie per la vostra comprensione e per il vostro continuo sostegno".

Rovanpera ha avuto un inizio difficile nel suo passaggio alle monoposto, dovendo rinunciare ai test post-stagionali di Super Formula di dicembre a causa di una vertigine parossistica posizionale benigna, che compromette l'equilibrio e la vista attraverso l'orecchio interno.

Tuttavia, a gennaio, il venticinquenne ha intensificato i preparativi per la nuova stagione di Super Formula partecipando al Formula Regional Oceania Trophy in Nuova Zelanda con Hitech. Il finlandese ha ottenuto cinque piazzamenti in Top10, tra cui un impressionante primo podio a Teretonga Park nella nona gara, conquistando il 16° posto in campionato, prima che la malattia costringesse il due volte campione del WRC a saltare l'ultimo appuntamento all'Highlands Motorsport Park.

Kalle Rovanpera, Kids com Team KCMG Foto di: Masahide Kamio

Rovanpera è tornato al volante nei test pre-stagionali del Super Formula a Suzuka il mese scorso, classificandosi al 24° posto, migliorando il suo tempo di oltre un secondo durante i test.

Toyota ha confermato che Rovanpera mantiene il desiderio di tornare più forte e continuare a competere nelle gare in circuito, mettendosi alla prova ai massimi livelli, ma solo quando sarà pronto a farlo, offrendo il suo pieno sostegno per aiutarlo a rientrare in azione.

"Vorrei condividere una notizia difficile: Kalle Rovanperä si ritirerà dalle prossime gare", si legge in una dichiarazione del presidente della Toyota, Akio Toyoda (Morizo).

“Ha messo tutto il suo cuore nel mettersi alla prova con le monoposto, spinto da un desiderio profondo e incrollabile di crescere. Ogni volta che scendeva in pista nei test privati, la sua velocità era evidente. L’ho visto spingersi oltre, scoprire qualcosa di nuovo in se stesso e migliorare i suoi tempi sul giro ancora e ancora.

“Eppure, nonostante quella passione e quei progressi, il suo corpo faticava a tenere il passo. Dopo aver ricevuto una valutazione medica, siamo giunti alla difficile conclusione che continuare a gareggiare non sarebbe stata la scelta giusta per lui".

“Questa decisione mi ha pesato molto. Mi sono chiesto cosa significhi veramente lasciarlo inseguire la velocità e proteggere qualcuno in cui credi. Alla fine, il bilanciamento di queste responsabilità mi ha portato a sospendere la sua partecipazione alla stagione di Super Formula di quest’anno".

“A tutte le persone coinvolte e a tutti i fan che lo hanno sostenuto con tanto calore, mi dispiace davvero che non siamo riusciti a soddisfare le vostre aspettative. Ma vi prego di credere a questo: la sua sfida nelle gare in circuito è tutt’altro che finita. Il suo amore per le auto e la sua voglia di diventare più veloce non svaniranno.

“Come Morizo, continuerò a stare al suo fianco, non solo come collega pilota, ma come compagno di squadra che crede in lui con tutto il cuore. Grazie per il vostro continuo e sincero sostegno".

Il pilota di riserva della KCMG, Seita Nonaka, prenderà il posto lasciato libero da Rovanpera per le prime due gare a Motegi, in programma il 4 e 5 aprile.