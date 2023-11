WRC | FIA: l'80% delle Rally1 sarà confermato nel regolamento 2027

La FIA ha sviluppato la prossima serie di regolamenti WRC negli ultimi due anni, dopo il lancio dell'era ibrida Rally1 lo scorso anno.

Il regolamento Rally1 ha dato vita a nuovissime auto, costruite su un telaio space frame più robusto, che producono 500 cavalli di potenza da un motore turbo da 1,6 litri, abbinato ad un kit ibrido da 100 kW. Vetture che sono alimentate al 100% da carburante sostenibile.

I dettagli completi del regolamento tecnico 2027 non sono ancora stati confermati, anche se la FIA ha rilasciato alcuni dettagli. A settembre ha rivelato che le auto saranno basate su un gruppo propulsore ibrido, dopo aver esaminato la possibilità di passare all'alimentazione completamente elettrica o ad idrogeno.

Il direttore della commissione FIA road sport, Andrew Wheatley, ha dichiarato che i regolamenti del 2027 subiranno delle modifiche, ma ha detto a Motorsport.com che le auto manterranno l'80% dell'attuale DNA delle Rally1.

Sebbene si stiano compiendo progressi per formalizzare la tabella di marcia tecnica del WRC per il futuro, si prevede che una serie di regolamenti confermati non sarà annunciata prima del 2024.

Un aspetto fondamentale per le nuove regole è la riduzione dei costi: la FIA ha ammesso apertamente che le attuali vetture di Rally1 sono troppo costose.

"Abbiamo un'ottima collaborazione tra le parti interessate sul futuro dei regolamenti tecnici", ha dichiarato Wheatley.

Photo by: Red Bull Content Pool Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

"Abbiamo un accordo di massima su come sarà il futuro, ma come sempre il diavolo si nasconde nei dettagli. L'80% dell'attuale vettura Rally1 rimarrà".

"Credo che tutti noi sappiamo che ci sono problemi con la velocità delle vetture, che sono piuttosto veloci e che sono costose. Più costose di quanto immaginassimo. Questi sono due elementi chiave per cercare di migliorare la seconda generazione di Rally1".

"La sfida è come raggiungere questi due obiettivi. Ovviamente nessuno vuole cambiare nulla, ma in realtà sappiamo tutti che dovremmo cambiare alcuni dettagli".

"Sarà un'auto ibrida, ma è proprio questa la discussione sui dettagli, perché ci sono molti modi per ottenere un'auto ibrida. Il ciclo di sviluppo inizierà all'inizio del 2025 e del 2026 per arrivare al lancio nel 2027. I produttori hanno bisogno di due anni liberi, ma stiamo parlando di cambiamenti relativamente piccoli".

"Non vogliamo rilasciare la proposta finché non avremo un consenso generale, ma siamo molto vicini ad ottenerlo".

Wheatley è comunque incoraggiato dall'interesse iniziale dei costruttori per la proposta tecnica attualmente in fase di elaborazione.

La FIA ha fissato l'obiettivo di avere quattro costruttori come proposta ideale per il futuro del WRC. Un marchio noto per aver studiato la possibilità di tornare nel WRC è la Subaru, che starebbe valutando una potenziale collaborazione con Toyota per quanto riguarda i motori.

"Quello che posso dire è che sono piacevolmente sorpreso dal fatto che ci siano costruttori che stanno mostrando un interesse positivo per il campionato", ha aggiunto.

"Alcuni di loro sono già impegnati nel campionato, altri sono nuovi e altri ancora sono stati coinvolti in passato".