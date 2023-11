WRC | Pirelli: al Rally Giappone protagoniste anche le Cinturato

WRC 2023, è tempo dell'ultima sfida. In questo fine settimana si terrà il Rally del Giappone, ultimo evento della stagione prima del breve riposo e della preparazione che porterà i protagonisti del Mondiale Rally alla prossima stagione con il Rallye Monte-Carlo fissato nella seconda parte di gennaio 2024.

Il Rally del Giappone 2023 è composto da 22 prove speciali, incluse tre super speciali che si terranno al Toyota Stadium. Ma le prove più attese, ovviamente, si terranno fuori dall'impianto sportivo, nelle regioni di Ena, Gifu e Chubu, dove l'asfalto sarà particolarmente scivoloso soprattutto nelle prove che si terranno di primo mattino.

Un'altra caratteristica estremamente importante, a cui i piloti dovranno fare particolarmente attenzione, saranno le foglie cadute sull'asfalto. Anche queste avranno un'importanza capitale nello svolgimento delle prove, al pari della sporcizia portata in strada dalle prime vetture.

La giornata di venerdì, seconda giornata di gara ma la prima reale considerando il chilometraggio previsto, sarà caratterizzata dalla pioggia, che andrà a costituire un altro elemento molto importante in vista della classifica generale. In quella giornata saranno certamente protagoniste le Pirelli Cinturato, gomme realizzate appositamente per l'asfalto bagnato

Nel giorni successivi, invece, le Cinturato lasceranno la scena alle Pirelli PZero Hard e Soft, in quanto il meteo dovrebbe rimanere clemente sino alla fine. In quest'ultimo evento della stagione, le Hard saranno considerate 'Prime' per via della natura dell'asfalto, mentre le Soft saranno 'Option'.

Rally del Giappone: il commento di Terenzio Testoni

Terenzio Testoni, rally activity manager di Pirelli, ha commentato così l'ultimo appuntamento del WRC 2023: "Anche se il campionato è chiuso, mi aspetto una gara sentita e combattuta da tutti, oltre che molto interessante dal punto di vista tecnico. Le strade e le condizioni meteorologiche del Giappone pongono sfide da non sottovalutare e presentano rischi che devono essere ben analizzati soprattutto nella fase di ricognizione, dove ogni minimo errore di valutazione potrebbe costare caro".

"Per Pirelli sarà un'opportunità per accumulare più dati per gli sviluppi futuri dei nostri prodotti. Dopo tutto, abbiamo vissuto una stagione intensa in cui abbiamo sempre avuto l'opportunità di imparare qualcosa, con gare sempre impegnative e, spesso, notevolmente spettacolari".

Rally del Giappone, l'allocazione delle gomme

Per il Rally del Giappone ecco la seguente allocazione delle gomme per ogni equipaggio al volante di una vettura Rally1.

28 Pirelli PZero RA WRC HA (Hard): gomme perfette per l'asfalto asciutto, abrasivo e le speciali più lunghe.

18 Pirelli PZero RA WRC SA (Soft): gomme perfette per l'asfalto scivoloso e asfalto asciutto

12 Pirelli Cinturato RWB: gomme dedicate all'asfalto bagnato

Ogni vettura Rally1 potrà scegliere e usare un totale di 28 gomme nel corso della gara, incluse 4 gomme per prendere parte allo Shakedown.