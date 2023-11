WRC | Hyundai: Lappi rinnova per il 2024. Correrà part time

Esapekka Lappi - Hyundai Motorsport, la storia continua. Il team di Alzenau ha annunciato nella notte italiana di aver rinnovato il contratto con il pilota finlandese di un'altra stagione, dunque correranno assieme anche nel WRC 2024.

Lappi, che continuerà a essere navigato da Janne Ferm anche la prossima stagione, perderà però lo status di pilota titolare per tutto l'anno: nel 2024 non correrà più tutti gli eventi del calendario, ma solo alcuni selezionati, quelli in cui il team penserà di poterlo sfruttare nel migliore dei modi per poi poter dare la caccia al Mondiale Costruttori.

Questa scelta è dovuta al ritorno di Ott Tanak, il quale diverrà titolare accanto a Thierry Neuville. Con l'estone e il belga sicuri di un posto per correre tutta la stagione, Hyundai cercava due equipaggi in grado di poter correre part-time sulla terza i20 N Rally1 e il primo è stato trovato.

Hyundai ha ritenuto che l'apporto dato da Lappi nel corso del 2023 sia stato buono a sufficienza per meritarsi il rinnovo. Buoni podi, ma soprattutto ottime indicazioni per sviluppare la i20 N Rally1 hanno convinto Cyril Abiteboul a dargli un'altra possibilità. Lo stesso Lappi ha dovuto accettare di perdere lo status di pilota titolare per l'intera stagione, ma ormai tutti i sedili appetibili - quelli di vetture competitive - erano già stati assegnati.

Photo by: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

"Sono molto felice e grato di continuare la mia collaborazione con Hyundai Motorsport nella stagione WRC 2024", ha dichiarato Esapekka Lappi dopo l'annuncio. "Mi sento molto a mio agio nel team; abbiamo creato un legame fantastico nel corso di quest'ultimo anno e abbiamo dimostrato di avere le carte in regola per avere successo. Ho ancora la volontà di svilupparmi e di avere successo nei rally e vorrei vincere con questa squadra. Il prossimo anno sarà sicuramente diverso e interessante sotto molti aspetti, il che mi motiverà a essere un giocatore di squadra, oltre che a cercare il successo personale, nel tentativo di ottenere una stagione più forte nel 2024".

Hyundai non ha ancora annunciato i nomi dell'equipaggio che andranno a condividere la terza i20 N Rally1 nella prossima stagione, ma Motorsport.com è in grado di rivelarvi che Dani Sordo e Candido Carrera saranno ancora al via del Mondiale la prossima stagione e lo faranno proprio con Hyundai. Cyril Abiteboul, team principal di Hyundai Motorsport, ha dichiarato che anche Teemu Suninen ed Emil Lindholm potrebbero avere delle occasioni di correre con la Rally1 nel corso della prossima stagione.

Il presidente di Hyundai Motorsport Sean Kim ha dichiarato: "Quando abbiamo ingaggiato Esapekka per la stagione 2023, il nostro obiettivo era quello di avere una combinazione di piloti forti ed esperti per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi. In questa stagione ha dimostrato un forte potenziale, ma c'è sicuramente del lavoro da fare, quindi siamo lieti che rimarrà con noi con la spinta interiore per rimediare. Tutti e tre i nostri equipaggi confermati sono incredibilmente talentuosi e sanno cosa serve per vincere nel WRC, sottolineando la forza delle nostre intenzioni".



Cyril Abiteboul, Team Principal di Hyundai Motorsport, ha dichiarato: "Siamo lieti di annunciare il prossimo tassello del puzzle 2024, con Esapekka e Janne che rimarranno nel nostro team per la prossima stagione. Il loro ruolo sarà quello di supportare Thierry e Ott nel campionato, oltre a concentrarsi sullo sviluppo della vettura, cosa che Esapekka ha dimostrato di saper fare particolarmente bene quest'anno. Crediamo che questa sia una forza formidabile che può aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi e a portare a casa altre vittorie. Stiamo ancora definendo il quadro completo della prossima stagione e annunceremo i nostri piani a tempo debito, ma per il momento siamo felici di avere una formazione così forte alla guida delle nostre vetture WRC".