Neuville: "Le regole WRC 2022? Uno schifo. Correremo con R5 Plus"

Ogni volta che il Consiglio Mondiale del Motorsport si riunisce è possibile capire - anche se a piccoli passi - qualcosa in più riguardo il regolamento tecnico che sarà introdotto nel WRC a partire dal 2022 e che ridisegnerà in maniera netta le attuale vetture WRC Plus, ossia le macchine che hanno riportato il WRC ad avere un intrattenimento di alto livello grazie a design, prestazioni e incertezza del campionato.

Il nuovo regolamento avrà come piatto forte l'introduzione della tecnologia ibrida, così da allineare anche il WRC alla strada intrapresa da tempo da altre serie mondiali e avvicinarlo alla direzione che l'Automotive ha preso da qualche anno a questa parte.

Ma c'è chi, tra i piloti WRC, sembra non essere affatto entusiasta di queste nuove regole. Stiamo parlando di Thierry Neuville, ossia il pluri vice campione del mondo della serie e attuale pilota meglio piazzato nel Mondiale Piloti del team Hyundai Motorsport.

A rendere perplesso il belga, però, non è l'introduzione dell'ibrido, quanto la riduzione dei costi che porterà le vetture di prossima generazione ad assomigliare alle attuali R5, anche se più estreme. Dunque, a quanto pare, un passo indietro rispetto alle vetture attuali che stanno garantendo uno spettacolo di alto livello per gli spettatori, ma anche per i piloti che le guidano.

"Ho chiesto al mio capo se lui fosse d'accordo con questa merda, ma, sembra proprio lo sia"; ha affermato Thierry. "La riduzione costi, rendendo così le vetture tecnicamente meno interessanti, un cambio che torna a 5 marce, la scomparsa del differenziale centrale, meno aerodinamica, meno escursione delle ruote nel lavoro delle sospensioni. Non capisco dove si sta arrivando, se devo essere onesto".

Neuville ha sottolineato come l'introduzione delle WRC Plus abbia dato nuova linfa al WRC, mentre ora la strada che si andrà a intraprendere tra poco meno di 2 anni sia inversamente proporzionale all'attuale. E questo lo spaventa non poco.

"Tre anni fa decidemmo di far crescere le vetture WRC, dando loro una nuova vita e questa strada ha funzionato parecchio bene. E parlo sia dal lato promozionale che da quello dello spettacolo. Ora invece stiamo tornando indietro. Sarà come avere delle R5 Plus. Non so se sono davvero interessato a correre con quelle macchine. Ma lo scopriremo".

Informazioni aggiuntive di Nick Garton