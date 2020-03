WRC: M-Sport presenta la nuova Ford Fiesta Rally4

Poche ore fa M-Sport ha presentato la Ford Fiesta Rally4, la prima vettura della categoria a essere omologata dalla FIA secondo il regolamento tecnico Rally4 e realizzata negli stabilimenti polacchi di M-Sport.

Ricordiamo che la categoria Rally4 è nuova e dedicata alle vetture da competizione a 2 ruote motrici. Non a caso al suo interno troviamo la nuova Ford Fiesta, che prende il posto del modello R2, così come la nuova Peugeot 208 Rally4 prende il posto della vecchia R2.

La nuova Fiesta si presenta con più potenza nel motore, una trasmissione rivista, un controllo migliore e un nuovo look per attrarre quella che dovrà essere la prossima generazione di superstar del WRC.

Il motore è un 999cc turbo Ford Ecoboost che eroga 210 cavalli e 315 Nm. Rivisto anche il raffreddamento del motore per fare in modo di garantire un'affidabilità molto alta della vettura anche in gare in cui le temperature saranno a dir poco bollenti.

La guidabilità della vettura è stata resa migliore da sospensioni riviste, ma anche dall'alleggerimento di alcune componenti come, per esempio, gli scarichi. M-Sport ha fatto sapere che la nuova vettura e un kit da implementare sugli attuali modelli R2 già in gara saranno disponibili a partire dal 1 aprile.

"La Ford Fiesta Rally4 sarà la prima vettura da competizione di M-Sport in linea con la nuova piramide indicata dalla FIA, che rafforza inoltre la nostra scala delle opportunità e sottolinea inoltre il nostro impegno per le generazioni future dello sport", ha dichiarato Malcolm Wilson, boss di M-Sport.

"M-Sport e Ford sono sempre state in prima linea quandi si è trattato di supportare tutti i livelli di uno sport come il rally, per questio sviluppiamo costantemente la nostra gamma di prodotti, per fornire un percorso economico e competitivo ai piloti a partire dalla base dei rally sino ad arrivare al livello più alto".

"Man mano che la nuova piramide rally voluta dalla FIA diventa più identificabile, abbiamo in programma di avere una vettura che rappresenti ogni livello, dall'accesso alla categoria, dunque la base, sino ad arrivare all'élite, il WRC".