WRC, Tanak: "Mi manca qualcosa per dare tutto con la Hyundai"

Il fine settimana di Hyundai al Rally del Messico è stato salvato - anche se in minima parte - dal secondo posto ottenuto da Ott Tanak dopo una bella rimonta, che lo ha portato a risalire dall'ottava posizione sino alla piazza d'onore, alle spalle del vincitore Sébastien Ogier su Toyota.

Tanak, però, è stato costretto a operare la rimonta a causa di un suo errore avvenuto venerdì mattina, quando ha perso il posteriore della sua Hyundai i20 Coupé WRC in uscita da una curva, finendo per danneggiare seriamente la sospensione posteriore destra.

"Tutto è iniziato venerdì mattina, quando ho commesso l'errore", ha spiegato a fine gara il campione del mondo in carica del WRC. "Abbiamo perso più o meno il posteriore in curva e ho danneggiato la sospensione posteriore destra".

"E' stata una situazione difficile, ma in qualche modo sono riuscito a continuare la corsa. La macchina si poteva ancora guidare. E' stata una mattinata molto impegnativa. Abbiamo cercato di riparare il danno e di portare a termine il giro. Abbiamo perso molto tempo, ma meno di quanto ci aspettassimo".

L'errore fatto venerdì mattina è stato frutto di un'esperienza ancora breve al volante della i20, guidata su sterrato solo in un'altra occasione prima del Rally del Messico, ossia il Rally Serras de Fafe svolto in Portogallo pochi giorni prima del terzo appuntamento del Mondiale Rally 2020.

Ad ammetterlo è stato lo stesso Tanak, il quale sa bene che avrà ancora bisogno di tempo per raggiungere il grado di confidenza che aveva lo scorso anno con la Toyota Yaris WRC con cui a fine anno si è laureato campione del mondo per la prima volta in carriera.

"E' stato un fine settimana molto impegnativo. Direi che non mi sono mai sentito completamente fiducioso nel poter spingere fino in fondo nelle speciali. A quel punto ho cercato di guidare in modo tale da evitare di trovarmi in ulteriori problemi. Venerdì mattina avevo già dimostrato di non poter spingere".

"La macchina è decisamente veloce, ha molto potenziale, ma ci sono cose che devo ancora imparare e alcune di queste sono molto specifiche. Sono sicuro che abbiamo tanto lavoro da fare. Alla fine, però, sono riuscito a fare un po' d'esperienza sullo sterrato".