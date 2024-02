Arctic Lapland Rally: vince Evans, problemi tecnici per Rovanpera

Il duo ufficiale TGR ha partecipato alla gara sulla neve per accumulare chilometri preziosi alla guida delle loro vetture in vista del Rally di Svezia del WRC, in programma dal 15 al 18 febbraio.

Evans ha conquistato il successo con un margine di 5'02"3 sul Campione finlandese 2022 Mikko Heikkila, dopo che un problema ha colpito il leader Rovanpera, al ritorno in un rally da quando ha scelto di partecipare a un programma WRC part-time quest'anno.

Il campione in carica del WRC e il co-pilota Jonne Halttunen, che inizieranno la loro stagione parziale Svezia, hanno condotto l'evento per 11 delle 12 PS prima che un problema tecnico li bloccasse nell'ultima.

La coppia finnica era davanti ad Evans e il suo navigatore Scott Martin per 24"6 alla fine del venerdì, dopo che Rovanpera aveva vinto quattro delle cinque PS.

Kalle ha incrementato il vantaggio a 54"5 dopo aver fatto segnare una serie di tempi più veloci, ma il suo rally è terminato nell'ultima prova consegnando la vittoria a Evans.

"L'intera giornata è stata positiva e finalmente oggi abbiamo provato gli ultimi ritocchi alla vettura, che è stata sempre veloce", ha dichiarato Rovanpera.

"Il giro del mattino è andato molto bene e anche il pomeriggio. Abbiamo avuto un buon ritmo per tutto il tempo, ma purtroppo abbiamo sofferto problemi tecnici a pochi km dalla fine e quindi purtroppo non siamo riusciti a finire, ma ci siamo divertiti e abbiamo ottenuto la cosa più importante, cioè fare chilometri".

"Abbiamo capito meglio la macchina e l'assetto, quindi credo che i test siano stati importanti e speriamo di avere un feeling migliore prima della Svezia".

Rovanpera was one stage away from winning Photo by: Toyota Racing

Evans ha vinto l'ultima tappa del rally con 42"6 secondi di vantaggio su Heikkila, alla guida della nuova Toyota GR Yaris Rally2, strappando la vittoria al finlandese.

"Penso che sia stato molto utile venire a fare il rally, ovviamente il chilometraggio su neve e ghiaccio è un vantaggio enorme perché è una superficie unica, quindi fare strada qui era importante", ha detto Evans.

"Non è un segreto che ci aspettavamo di dover svolgere po' di lavoro per portare la macchina dove volevamo, e di sicuro abbiamo fatto qualche passo avanti, ma me manca ancora un po' per sentirmi pienamente a mio agio in tutta onestà. Vediamo cosa riusciremo a trovare".

Anche Jari-Matti Latvala, team principal WRC di Toyota, ha partecipato al rally, classificandosi 20° assoluto al volante di una Toyota Celica ST185.

I piloti del WRC Challenge del marchio giapponese, Hikaru Kogure e Yuki Yamamoto, hanno portato le loro GR Yaris Rally2 al nono e decimo posto assoluto.

Parlando di altre gare, l'ex pilota WRC di M-Sport, Pierre-Louis Loubet, ha conquistato la vittoria nel Qatar International Rally dopo aver battuto il collega Mads Ostberg, pilota della Skoda Fabia RS Rally2, per 4"6.