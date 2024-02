WRC | Rovanpera svela il suo programma GT per il 2024

Il 2024 di Kalle Rovanpera sarà un anno meno intenso dal punto di vista della tensione e delle emozioni. Correrà part-time nel WRC dopo 2 titoli piloti vinti in modo consecutivo nel 2022 e nel 2023, ma questo non significa che lo vedremo meno al volante di vetture da corsa.

Oltre ai 6 appuntamenti a cui prenderà parte nel WRC 2024, il primo di questi fra una settimana al Rally di Svezia, il 23enne finlandese ha messo in piedi un programma che lo vedrà correre anche al volante di una vettura GT.

Stiamo parlando di una 911 GT3 Cup con cui correrà nella Porsche Carrera Cup Benelux con un programma, anche in questo caso, parziale. Kalle correrà in 4 dei 6 appuntamenti che compongono il calendario del monomarca e lo farà al volante di una 911 del team Red Ant Racing diretto da Marc Goosens, ex vincitore del Formula Ford Festival, pilota che ha preso parte a 13 edizioni della 24 Ore di Le Mans e vincitore di gare nella Formula 3000.

"Sono entusiasta di annunciare la mia partecipazione alla Porsche Carrera Cup Benelux", ha dichiarato Rovanpera in un post sui social media.

Kalle Rovanpera, Porsche 911 GT3 Cup

"Questo sarà il mio primo progetto agonistico. Quest'anno prenderò parte a quattro weekend. Un grande ringraziamento a Unibet, Red Ant Racing e Toyota Gazoo Racing per questa opportunità".

Il calendario della Porsche Carrera Cup Benelux è composto da 6 appuntamenti. Due di questi, ovvero il primo a Spa-Francorchamps previsto dal 9 all'11 maggio e quello di Assen dal 2 al 4 agosto sono previsti in contemporanea con 2 rally WRC, ossia il Rally del Portogallo e quello di Finlandia.

Rovanpera, oltre al Rally di Svezia dove debutterà in stagione e correrà subito per vincerlo, dovrebbe essere presente in Lettonia e in Finlandia. Da definire invece gli altri appuntamenti dove Toyota Gazoo Racing potrà schierarlo.