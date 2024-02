WRC | Hyundai svela una nuova livrea 2024 per le i20 N Rally1

Mentre team e piloti sono ormai tutti in Svezia per le ricognizioni del secondo appuntamento del WRC, Hyundai Motorsport ha sorpreso tutti svelando questa mattina la nuova livrea che vestiranno le i20 N Rally1 proprio a partire da questo fine settimana.

Si tratta di una nuova veste pensata per celebrare i 10 anni di N nel WRC, ovvero della sezione sportiva della Casa coreana. Una livrea molto diversa da quella già nuova presentata poco prima del via della stagione e che, per altro, ha esordito nel migliore dei modi vincendo con Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe al Rallye Monte-Carlo alla fine del mese di gennaio.

L'azzurro che ha fatto da base per la colorazione di Monte-Carlo lascia spazio al rosso, ora tinta più presente sulla carrozzeria delle i20 N Rally1 a partire dal muso. Tanto il rosso presente su paraurti, cofano, passaruota, montanti e tettuccio. L'azzurro rimane al centro del cofano, separato dal rosso attraverso due righe blu scuro.

Sulle fiancate ecco la N proprio per celebrare i 10 anni della Casa coreana nel WRC. La livrea che ha vinto a Monte-Carlo rimarrà così un'edizione speciale per volontà della Casa, celebrativa per ricordare la grande vittoria dell'equipaggio belga (la loro seconda nel Principato, così come per Hyundai stessa).

La livrea della Hyundai i20 N Rally1 Hybrid Photo by: Hyundai

Il Presidente e Team Principal di Hyundai Motorsport Cyril Abiteboul ha dichiarato: "Mentre alcuni dei nostri colleghi festeggiano il nuovo anno lunare, anche noi segniamo un nuovo inizio con una livrea tutta nuova per il resto della stagione FIA WRC. Il design è stato creato per rendere omaggio al nostro stretto rapporto di lavoro con Hyundai N e Hyundai Motor Company, e completa i loro festeggiamenti per i dieci anni nella massima competizione rallystica. Iniziare la stagione 2024 con una vittoria in uno degli eventi più iconici della storia del WRC è stato un momento incredibile, dieci anni dopo il nostro primo Rallye Monte-Carlo, ed è giusto che i colori di Monte-Carlo di Thierry e Martijn siano ricordati nei libri di storia".

Il vicepresidente di N Brand and Motorsport Till Wartenberg ha dichiarato: "Siamo lieti di vedere il logo N Brand al centro della scena nella livrea del WRC 2024 di Hyundai Motorsport. Il legame tra le nostre auto ad alte prestazioni e le nostre attività motoristiche è cresciuto di anno in anno, dalla partecipazione alla 24 Ore del Nürburgring fino a sviluppi come la NPX1. Il nuovo look onora perfettamente questo legame; i fan e i colleghi possono ora associare questo intricato pezzo di macchina da rally alla loro auto Hyundai da strada. Non vediamo l'ora di festeggiare tanti successi con questo nuovo design sorprendente".