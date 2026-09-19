Project Rally One svela la sua vettura WRC 2027: l'obiettivo è il debutto a Monte-Carlo

Project Rally One ha presentato ufficialmente al pubblico la sua vettura per il Campionato del Mondo Rally 2027, puntando a schierare due esemplari al via della prima gara della prossima stagione, a Monte Carlo.

La squadra belga ha tolto i veli alla sua vettura completamente nuova, costruita secondo i regolamenti tecnici WRC 2027, in occasione dell’evento Rally4Passion a Huy, in Belgio.

Fondata dall’esperto ingegnere di motorsport Lionel Hansen e dall’ex direttore FIA del settore rally nonché ex responsabile Citroën nel WRC Yves Matton, Project Rally One aveva annunciato lo scorso dicembre i piani per progettare, costruire e omologare una vettura conforme alle specifiche WRC27.

La squadra è una delle due strutture private, insieme alla spagnola RMC Motorsport, ad aver aderito ai nuovi regolamenti tecnici del WRC, che ora consentono ai preparatori di diventare costruttori.

Project Rally One ha completato all’inizio di questo mese il primo test della nuova vettura in Germania e ha ora portato a termine 750 chilometri di prove su asfalto in Francia, con l’esperienza di Stéphane Lefebvre e Bruno Thiry. Il team ha confermato che il neo-campione europeo Rally e pilota ufficiale WRC Teemu Suninen guiderà la prossima fase dello sviluppo della vettura, prevista sulla terra il mese prossimo.

"Project Rally One si trova ora nella fase finale in vista dell’omologazione della vettura, prevista per il 1° novembre", ha dichiarato Hansen. "Abbiamo appena completato cinque giorni di test su asfalto, percorrendo 750 chilometri senza riscontrare il minimo problema di affidabilità e ottenendo il livello di prestazioni che ci aspettavamo".

"Una volta completata l’omologazione, continueremo con ulteriori sessioni di test, ancora su asfalto la prossima settimana, prima di passare alla terra a ottobre. Questo significa che siamo perfettamente in linea con il programma e il nostro obiettivo rimane quello di schierare due vetture Rally One al Rallye Monte-Carlo 2027".

2027 Project Rally One car shakedown Photo by: Project Rally One

La vettura è spinta da un motore del Gruppo Volkswagen, simile all’unità utilizzata sulla Škoda Fabia RS Rally2. Sono state apportate numerose modifiche per adeguare il propulsore ai regolamenti WRC27 e, al tempo stesso, raggiungere gli obiettivi prestazionali fissati dal progetto.

Al momento la vettura non è direttamente associata a un attuale modello stradale, anche se il suo design presenta elementi stilistici che richiamano Porsche, un marchio che Hansen conosce bene grazie al suo lavoro nello sviluppo della 992 Rally GT.

"Come tutti sanno, ho un rapporto di lunga data con un noto marchio tedesco, e questo si riflette nell’aspetto piuttosto futuristico della vettura", spiega Hansen. "Tuttavia, questo marchio non è coinvolto in Project Rally One, né dal punto di vista tecnico né da quello finanziario. Per la progettazione e la costruzione della carrozzeria abbiamo potuto contare sull’esperienza di Faster Racing, un’azienda parigina con 35 anni di esperienza nel motorsport. Il risultato è particolarmente riuscito".

"Con la presentazione ufficiale di Project Rally One di oggi, insieme al team che mi affianca, possiamo essere soltanto orgogliosi di quanto abbiamo realizzato finora, pur rimanendo pienamente consapevoli della portata del lavoro che ci attende".

"Il processo di omologazione è lo stesso seguito da Toyota. Tuttavia, qualsiasi paragone tra un colosso dell’industria automobilistica e una squadra privata finisce qui. Il nostro budget complessivo è limitato, il che significa che dobbiamo essere costantemente reattivi ed efficienti. Non siamo una squadra ufficiale, ma ci stiamo preparando per competere nello stesso contesto".

"Finora sono state necessarie circa 4.500 ore per sviluppare la vettura, e c’è ancora una quantità considerevole di lavoro da portare avanti".

Il team non ha ancora definito la propria formazione di piloti per il prossimo anno, ma ha confermato che il progetto sta suscitando l’interesse di diversi potenziali piloti.

"Al momento Project Rally One conta 21 dipendenti a tempo pieno", ha dichiarato il direttore sportivo Alain Penasse. "La sfida, naturalmente, consiste nel mettere le persone giuste nei ruoli giusti in un arco di tempo estremamente ristretto, soprattutto considerando che il nostro obiettivo è un evento come il Rallye Monte-Carlo 2027".

"È ancora troppo presto per annunciare ufficialmente qualcosa riguardo alla formazione dei piloti per Monte Carlo, ma le discussioni sono in corso. Posso però confermare che Project Rally One sta sicuramente suscitando molto interesse".