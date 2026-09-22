WRC in lutto: è scomparso il navigatore Terry Harryman

Terry Harryman, navogatore vincitore di numerose prove del WRC, è venuto a mancare all’età di 87 anni.

Il nordirlandese è stato uno dei migliori co-piloti di rally della sua generazione, con una carriera in questo sport che si è estesa su cinque decenni, durante i quali ha conquistato sei vittorie nel Mondiale e nove podi.

In carriera ha letto le note di percorso ad alcuni dei piloti più iconici del rally, tra cui Paddy Hopkirk, Vic Elford, Malcolm Wilson, Jimmy McRae, Tony Pond, Michele Mouton e Ari Vatanen.

Harryman si è spento serenamente presso la casa di cura Beverly Lodge, dove era stato accolto e assistito negli ultimi mesi della sua vita, durante i quali soffriva del morbo di Parkinson.

Dopo aver iniziato la sua carriera in Irlanda, ottenne il successo vincendo il Circuit of Munster del 1962, per poi aggiudicarsi per tre volte il famoso Circuit of Ireland, due volte al fianco del connazionale e vincitore del Rally di Monte Carlo, Hopkirk, al volante della rivoluzionaria Austin Mini Cooper S. Realizzò inoltre una tripletta al Donegal International Rally, due volte come navigatore di Cathal Curley e una volta con Mark Lovell.

Ari Vatanen e Terry Harryman, Peugeot 205 T16 Foto di: Peugeot Sport

Dopo aver ottenuto successi a livello nazionale, Harryman ha fatto il suo debutto nel WRC al RAC Rally del 1974 al fianco di Ronnie McCartney. È seguita, tra il 1980 e il 1981, una collaborazione con il giovane Malcom Wilson, oggi vicepresidente della FIA per lo sport, che ha contribuito ad affermare il co-pilota di Bangor ai massimi livelli di questo sport.

Ma fu proprio il periodo in cui fece affiancò il Campione del Mondo di rally del 1981, Vatanen, a segnare il momento di maggior successo nella carriera di Harryman. Questa collaborazione gli valse tutte e sei le vittorie nel WRC e i podi conquistati. Il primo successo arrivò sulle nevi della Svezia, quando la coppia, alla guida di una Ford Escort RS1800 Mk2 preparata dalla David Sutton Motorsport, si classificò al secondo posto.

L’anno successivo Harryman sarebbe salito al gradino successivo del podio del WRC in un Rally Safari del Kenya particolarmente impegnativo. Al volante di un’Opel Manta con livrea Rothmans, la coppia riuscì a tenere a bada il contingente di Audi Quattro a trazione integrale e delle Nissan 240RS, ormai esperte del Safari, aggiudicandosi la vittoria davanti ad Hannu Mikkola e Mouton dell’Audi.

Ari Vatanen, Terry Harryman, Opel Manta 400 Foto di: Motorsport Images

Fu proprio al fianco di Vatanen che nacque forse uno dei video più famosi, diventato da allora virale sui social media. Durante il Manx Rally del 1983, la coppia stava sfrecciando lungo una stretta strada asfaltata a bordo della loro Opel Manta ufficiale, con Harryman che recitava a voce alta le note di percorso.

Mentre attraversavano un passaggio per il bestiame, Vatanen perse leggermente il controllo e riuscì a malapena a tenere la macchina, che poi si infilò in uno spazio sempre più stretto tra i pali del cancello. Quel momento rischioso spinse Harryman a smettere per un attimo di dare le indicazioni ed esclamare "Oh mio Dio", prima di continuare a navigare per il resto della tappa.

Sebbene quella frase sia giustamente entrata a far parte della leggenda del rally, Harryman e Vatanen diedero vita a una formidabile coppia quando vennero presi dalla scuderia ufficiale Peugeot, dove riuscirono a domare il mostruoso e strabiliante modello 205 T16 del Gruppo B.

Dopo un inizio difficile, terminarono la stagione 1984 conquistando tre vittorie consecutive in Finlandia, terra natale di Vatanen, al Rally di Sanremo in Italia e al RAC Rally, il che fruttò loro il quarto posto in campionato, alle spalle di Stig Blomqvist dell’Audi.

La serie di vittorie proseguì nel 1985, quando il duo rimontò incredibilmente da una penalità di otto minuti, aggiudicandosi la vittoria a Monte Carlo. Seguì il successo in Svezia e con essa la corsa al titolo entrò nel vivo, prima di quattro ritiri consecutivi in Portogallo, Kenya, Corsica e Grecia.

Un secondo posto in Nuova Zelanda ridiede slancio alla loro stagione, ma un grave incidente in Argentina, in cui la loro 205 T16 si capottò ripetutamente, mandò Vatanen e Harryman in ospedale; quest’ultimo si fratturò la schiena, la spalla, le costole e il ginocchio. Entrambi ebbero la fortuna di riprendersi completamente. Harryman tornò in gara per la finale di stagione del RAC Rally al fianco di Kalle Grundel.

Sebbene il titolo WRC sfumò, per Harryman arrivò comunque il successo nel Campionato Tedesco 1986. Tornato sul sedile da navigatore della 205 T16, guidò la Mouton al titolo, con la coppia che conquistò sei vittorie.

Ari Vatanen e Terry Harryman, Peugeot 205 T16 Foto di: Peugeot Sport

Quando l’era del Gruppo B giunse bruscamente al termine, Harryman si ritrovò al volante di una Ford Sierra RS Cosworth ufficiale per l’inizio del nuovo regolamento del Gruppo A del WRC. Non ottenne lo stesso successo di prima, ma gli regalò un memorabile, e in definitiva ultimo, podio WRC. Di nuovo in coppia con Vatanen, i due conquistarono un impressionante secondo posto dietro a Markku Alen al Rally dei 1000 Laghi in Finlandia.

All’alba degli anni ’90, Harryman mise di fatto messo fine alla sua carriera nel WRC e alle sue partecipazioni regolari ai rally, fino a quando non si presentò l’opportunità di affiancare la stella nascente Robbie Head a bordo di una Renault Clio Williams ufficiale nel Campionato Britannico. Le note di percorso furono quindi sostituite dalla gestione della squadra, con un periodo alla guida del Renault Dealer Team nella serie.

Prima di annunciare il suo ritiro, Terry coronò una carriera durata quasi 60 anni facendo da co-pilota su un Race Truck alla Dakar e partecipando al Rally Internazionale della Siria del 2003 con Mohammed Hamsho.

Il nome Harryman rimane ancora oggi nel mondo dei rally, con il figlio Allan che segue con orgoglio le orme del padre come navigatore, avendo all'attivo 293 gare.

La Redazione di Motorsport.com porge le proprie condoglianze alla famiglia Harryman.