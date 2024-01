WRC | Il Rally Italia Sardegna 2024: solo 48 ore di gara

Il Rally Italia Sardegna guarda al futuro. E' stato presentato oggi il percorso dell'edizione 2024 dell'unica tappa italiana del WRC e questa presenterà una novità molto importante.

Il percorso 2024 del Rally Italia Sardegna seguirà già quelle che sono le linee guida dettate dalla FIA per quanto riguarda i percorsi degli eventi rally WRC 2025, ossia con un programma condensato in 3 giorni (non più 4).

La 21esima edizione del Rally Italia Sardegna si terrà ad Alghero, in continuità con l'alternanza decisa tempo fa e che ha visto Olbia sede dell'evento del 2023. Il Parco Assistenza sarà collocato ancora una volta sul lungomare della cittadina a nord dell'isola, con sala stampa e quartier generale del rally che troveranno posto ancora a Lo Quarter, che si trova a pochi passi dal Parco Assistenza.

A quattro mesi dal via, con la pubblicazione della Rally Guide 1 quale primo documento ufficiale del RIS 2024, è stato svelato il percorso che ospiterà il rally organizzato dall’Automobile Club d’Italia con la partnership della Regione Sardegna.

Un percorso che ha visto confermare la scelta delle ultime sette edizioni di ospitare l’intera gara nel nord dell’isola. La prova, sesta manche del Campionato del Mondo Rally, valida anche per il mondiale WRC2, WRC3 e Junior, è in programma dal 30 maggio al 2 giugno. Saranno 16 le prove speciali in programma, suddivise in tre tappe per un totale di 266,48 km cronometrati tutti su sterrato con uno sviluppo compatto e intenso.

Rally Italia Sardegna 2024: il percorso dell'evento

Come detto, il Rally Italia Sardegna di quest'anno sarà diramato in soli 3 giorni per altrettante tappe che scatteranno il venerdì pomeriggio. Ma andiamo con ordine.

Si inizierà venerdì 31 maggio con lo shakedown di Olmedo (2,14 km) previsto dalle 8.01 e poi nel pomeriggio alle 13.30 il via della prima tappa composta da 77,82 km cronometrati e quattro speciali, quelle ripetute due volte di Osilo-Tergu (in versione lunga ben 25,65 km) e Sedini-Castelsardo (13,26 km).

Poi sabato 1 giugno la seconda tappa, quella più lunga con 149.36 km cronometrati ed altre 8 speciali. Al mattino le prove ripetute due volte di Tempio (12,03 km) e Tula (22,81 km), poi dopo la Tyre Fitting Zone a Pattada a metà giornata, nel pomeriggio si disputeranno le classiche speciali del Monte Acuto di Monte Lerno-Monti di Alà (25,17 km) e Coiluna-Loelle (14,67 km).

Infine domenica 2 giugno la tappa finale di soli 39,30 km cronometrati, con gli ultimi due crono di Cala Flumini (12,55 km) e Sassari Argentiera (7,10 km) che ospiterà la Power Stage finale.