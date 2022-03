WEC | Alpine e Porsche 'fulminano' tutti trionfando a Sebring

Carica lettore audio

Alpine, United Autosports, AF Corse, Porsche-Manthey e NorthWest AMR sono i vincitori della 1000 Miglia di Sebring, primo evento del FIA World Endurance Championship.

Sarà stata l'emozione per l'inizio della stagione 2022, o l'atmosfera del weekend 'Super Sebring' che riunisce la serie Mondiale Endurance e quella IMSA, ma la prima gara dell'anno ha regalato colpi di scena fino all'ultimo, rispettando a pieno lo stile di uno show statunitense.

Tre sono state le interruzioni nell'arco delle 8 ore trascorse, ultime due delle quali per una tempesta di fulmini e un'acquazzone che si è riversato sul tracciato della Florida nel corso dei 65' conclusivi.

Nonostante un tentativo di ripartenza con 45' sul cronometro, la direzione gara ha richiamato tutti ai box per ripararsi dal diluvio che non ha dato modo di ricominciare a correre, ponendo fine alle ostilità.

La partenza della classe Hypercar Photo by: JEP / Motorsport Images

HYPERCAR

Ottenuta la Pole Position in Qualifica, la Alpine ha completato l'opera trionfando per la prima volta da quando esiste la Classe Hypercar, per altro utilizzando la vecchia Oreca LMP1.

Nonostante il ben noto problema di avere un serbatoio più piccolo - e quindi costretta a fermarsi prima e per più volte rispetto alle altre vetture della categoria - la A480 LMP1 #36 del Team Signatech guidata senza la minima sbavatura da Negrão/Lapierre/Vaxivière si è imposta agevolmente sulle temibili Toyota.

Una di queste le ha dato una mano autoeliminandosi, curiosamente proprio la GR010 Hybrid #7 dei Campioni in carica Conway/Kobayashi/López, quando l'argentino alla quarta ora è venuto a contatto con una Porsche GTE in fase di doppiaggio, sbattendo e rovinando l'anteriore.

Ripartito, "Pechito" ha cercato di raggiungere i box un po' troppo velocemente e alla curva successiva è arrivato senza freni e sterzo, franando contro le barriere e causando l'interruzione che, di fatto, ha annullato il vantaggio che in quel momento stava prendendo con la Toyota #8.

Qui la Alpine ha ringraziato e nella seconda parte di gara ha ripreso il largo, mentre al trio Buemi/Hartley/Hirakawa non è rimasto altro che accontentarsi della piazza d'onore.

A parziale scusante dei giapponesi c'è un Balance of Performance che ha negato alle GR010 Hybrid di sfruttare al meglio il sistema della trazione integrale, attivabile solo dai 190km/h in su, dunque qualcosa a livello regolamentare andrà necessariamente rivisto per i prossimi eventi.

Nella gara di casa arriva invece il primo podio Mondiale per la Glickenhaus. La 007 LMH #708 di Pla/Dumas/Briscoe era partita molto bene, ma dopo un paio d'ore ha cominciato ad accusare cali di prestazioni e usura delle gomme eccessiva.

Queste cose, unite ad una penalità arrivata per leggerezza (sorpasso in regime di Safety Car), hanno mandato ancor più indietro la macchina americana, che comunque si prende la soddisfazione del terzo gradino e del primo trofeo WEC messo in bacheca.

#23 United Autosports Usa Oreca 07 - Gibson: Paul di Resta, Oliver Jarvis, Joshua Pierson Photo by: JEP / Motorsport Images

LMP2

Come annunciato dall'elenco iscritti e dai tantissimi protagonisti, la Classe LMP2 ha fatto vedere di essere apertissima e divertente quest'anno, molto più che in passato.

A centrare la vittoria tra le Oreca 07-Gibson alla fine è la #23 di United Autosports (Di Resta/Pierson/Jarvis), meritatamente visto che a lungo se l'è giocata con la 'gemella' #22.

Nelle ultime ore c'è però stata la grande rimonta delle due macchine del Team WRT. Un rientro ai box per rabboccare benzina proprio nel breve periodo di Safety Car intercorso tra le ultime due bandiere rosse per fulmini ha rischiato di fare scendere la #41 di Habsburg/Andrade/Nato griffata RealTeam dal terzo al quinto posto.

Considerando la classifica finale al giro precedente l'interruzione, alla fine la squadra belga gioisce per la doppietta con la #31 di Gelael/Frijns/Rast a portare a casa il secondo posto seguita dalla #41.

Peccato perché in lotta per il podio c'era anche la #9 della Prema, terza con gli ottimi Kubica/Colombo/Delétraz, sottolineando la grandissima prestazione all'esordio del giovane Lorenzo.

Quinta e sesta del lotto troviam invece le due Jota (#38 di Gonzalez/Da Costa/Stevens e #28 di Rasmussen/Jones/Aberdein), seguite dalla United #22 (Hanson/Albuquerque/Owen), tra le grandi delusioni di giornata, e dalla #5 del Team Penske nelle mani di Cameron/Collard/Nasr e appena fuori dalla Top10 assoluta.

Un grandissimo applauso va anche alla AF Corse, prima in LMP2 Pro/Am con il grande equipaggio formato da Perrodo/Nielsen/Rovera. I ragazzi della #83 sono stati perfetti in questa prima avventura tra i prototipi, battendo gli avversari di Ultimate (#35 J.Lahaye/M.Lahaye/Heriau) e Algarve Pro Racing (#45 Thomas/Allen/Binder), a completare il podio, giù dal quale rimane la ARC Bratislava (#44 Konôpka/Beche/Van Der Helm).

Quindicesimo posto assoluto e 11° LMP2 per il Richard Mille Racing Team (#1 Ogier/Milesi/Wadoux), mentre masticano amarissimo Vector Sport ed Inter Europol Competition.

#92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19: Michael Christensen, Kevin Estre Photo by: JEP / Motorsport Images

LMGTE PRO

La Porsche si prende il primo e il terzo opsto della Classe LMGTE PRO senza troppi patemi. Per lunghi tratti le 911 RSR-19 gestite dal team Manthey hanno mostrato la loro forza, ma nel finale la doppietta è sfumata per mano della Corvette.

A vincere è il duo Estre/Christensen con la #92, mentre Bruni/Lietz (#91) si ritrovano dietro alla C8.R #64 di Tandy/Milner. I portacolori della Pratt&Miller sono stati bravi a cogliere l'occasione di inserirsi tra le auto di Weissach, riuscendo anche a condurre nella parte centrale di gara.

Purtroppo non sono stati della partita i Campioni del Mondo di Ferrari-AF Corse. Palesemente troppo penalizzate dal BoP le 488 per potersela giocare anche solo per il podio, tant'è che già dopo 60' di gara il ritardo delle Rosse dai leader era ampiamente sopra al minuto.

Gli iridati in carica Pier Guidi/Calado (#51) e i loro colleghi Molina/Fuoco (#52) non hanno potuto far altro che accontentarsi della quarta e quinta posizione, portando a casa punti che possono tornare utili più avanti, quando si spera che le cose possano essere un po' più equilibrate da chi di dovere.

#98 Northwest AMR Aston Martin Vantage AMR: Paul Dalla Lana, David Pittard, Nicki Thiim, Henrique Chaves Photo by: JEP / Motorsport Images

LMGTE AM

La Aston Martin riesce in un finale tiratissimo a centrare la doppietta in Classe LMGTE AM. Vince con merito la Vantage di NorthWest AMR (#98 Dalla Lana/Pittard/Thiim), praticamente sempre al prima dopo aver passato in avvio la #33 della TF Sport (Keating/Latorre/Sorensen), oggi un po' troppo 'fallosa' per essere protagonista.

La Porsche #56 del Team Project 1 (Iribe/Millroy/Barnicoat) completa il podio, anche se un pit-stop obbligato per sistemare uno specchietto l'ha fatta scendere dal secondo posto in cui si trovava, per altro a tiro di attaccare la Aston #98.

Quarta abbiamo la Porsche #77 di Dempsey Proton Racing (Ried/Priaulx/Tincknell), seguita dalle bravissime Iron Dames (Frey/Bovy/Gatting) con la Ferrari #85, le migliori delle 488.

Sesta dopo aver mostrato alcune buone prestazioni la Aston Martin #777 della D'Station Racing/TF Sport (Fujii/Hoshino/Fagg), che precede le Ferrari di AF Corse (#21 Mann/Vilander/Ulrich), Iron Lynx (#60 Cressoni/Schiavoni/Fisichella) e AF Corse (#54 Flohr/Castellacci/Cassidy).

Niente da fare per le Porsche #88 di Dempsey-Proton Racing (Andlauer/Poordad/Lindsey) e #46 di Project 1 (Leutwiler/Cairoli/Pedersen), e la Ferrari di Spirit of Race/AF Corse (#71 Dezoteux/Aubry/Ragues).