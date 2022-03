WEC | Tempesta di fulmini in arrivo a Sebring, gara interrotta

Carica lettore audio

La 1000 Miglia di Sebring è stata interrotta a 65' dal termine a causa di una tempesta di fulmini in arrivo sul tracciato della Florida.

Questo primo evento del FIA World Endurance Championship 2022 viene dunque sospeso per la seconda volta dall'esposizione della bandiera rossa, così motivata dal Direttore di Gara, Eduardo Freitas.

"Comunicazione alla pit-lane: questa interruzione non è dovuta ad un incidente, ma ad una tempesta di fulmini in arrivo sul tracciato. Per legge, i commissari devono mettersi in sicurezza".

Macchine che si sono quindi fermate sul rettilineo, con nuvoloni minacciosi all'orizzonte e cronometro che continua a scorrere, in attesa della ripartenza data per le ore 19;15 locali (le 00;15 in Italia) dietro alla Safety Car.

In questo momento il primato della Classe Hypercar ce l'ha ancora la Alpine A480 LMP1 #36 del Team Signatech guidata da Negrão/Lapierre/Vaxivière, mentre in LMP2 guida le operazioni la United Autosports #23, con la AF Corse leader della Pro/Am.

La Porsche #92 e la Aston Martin #98 della NorthWest AMR sono invece prime in LMGTE PRO e AM rispettivamente, ma con i distacchi che si annulleranno alla ripresa, vedremo come evolverà la classifica finale.