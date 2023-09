WEC | Isotta Fraschini, test completo tra bagnato e buio

Sono ripresi i test di Isotta Fraschini dopo la pausa estiva e la Casa milanese è tornata per la terza volta nel 2023 a Motorland Aragón, dove ha potuto svolgere la sua prima uscita notturna e così lavorare per migliorare l’impostazione dei fari.

Ma poi la pioggia che è arrivata il terzo giorno ha permesso di valutare la vettura sull’asfalto umido, anche questa una prima volta estremamente utile.

Di certo per preparare una maratona di 24 ore queste sono tutte condizioni che è fondamentale avere studiato con attenzione. Alla fine dei tre giorni sono stati completati 251 giri, per un totale di 1341 chilometri.

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C Photo by: Isotta Fraschini

Tre piloti in macchina

Per questo test, che puntava a fare sessioni sempre più lunghe con l’obiettivo di arrivare a simulare una gara, l’equipe della Michelotto Engineering che ha progettato e sta sviluppando la Tipo 6 LMH Competizione per Isotta Fraschini ha portato con se in Spagna tre piloti.

Cioè i due esperti Marco Bonanomi e Jean-Karl Vernay e il romagnolo Matteo Malucelli, che già in passato aveva dato una mano proprio ad Alcañiz per sostituire l’infortunato Bonanomi. I tre hanno lavorato molto bene assieme, alternandosi sulla macchina e dando opinioni molto utili per migliorare la vettura su più aspetti.

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C Photo by: Isotta Fraschini

Claudio Berro, Direttore Motorsport di Isotta Fraschini: "Ci attendevamo una tre giorni di prove intense e così è stato. A parte un piccolo problema elettronico il primo giorno, i test si sono sviluppati molto bene. Abbiamo avuto condizioni molto variabili come si trovano normalmente nelle gare di durata".

"Caldo, sole, notte, pioggia: tutto quanto serve per temperare e consolidare una vettura per endurance. Siamo per questo molto soddisfatti dei km percorsi in tutte queste condizioni, un altro passo importante nella delibera della vettura. Grande lavoro di squadra e piloti!".