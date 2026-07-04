WEC | Si riaccende la Isotta Fraschini: Shakedown a Padova con Michelotto

La Isotta Fraschini si è rimessa in moto a quasi due anni dalla sua ultima gara nel FIA World Endurance Championship, in attesa di scoprire se ci saranno nuove sfide all'orizzonte.

Nella serata di martedì 30 giugno, i tecnici di Michelotto Engineering si sono recati presso l'aerodromo di Padova per provare la Tipo 6 LMH-C, che dalla 6h del Brasile del luglio 2024 era tornata in garage, interrompendo prematuramente la propria avventura nella Classe HYPERCAR della massima serie di durata.

Si è trattato di uno Shakedown organizzato per controllare che tutto fosse in ordine, con il veterano Maurizio Mediani al volante del prototipo ibrido che lui stesso aveva contribuito a sviluppare prima dell'allora avventura Mondiale che avrebbe dovuto affontare Vector Sport, salvo poi subentrare Duqueine che però aveva dovuto porre fine anzitempo alla stagione per motivi economici e diatribe col marchio milanese.

Shakedown Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C a Padova Foto di: Michelotto Engineering

E' notizia di qualche settimana fa che il tram High Class Racing vorrebbe sfruttare l'apertura alla Classe HYPERCAR dell'Asian Le Mans Series per riportare in pista la Isotta Fraschini, che nonostante le ristrettezze economiche e di sviluppo aveva mostrato buone prestazioni e un'ottima base costruita da Michelotto, ma non supportata adeguatamente da prove costanti in pista con Duqueine e da un livello dei piloti non all'altezza della situazione (a parte Jean-Karl Vernay).

"Sono estremamente orgoglioso della dedizione e dell’impegno dimostrati dal nostro team, che sono stati alla base della nostra crescita nel corso degli anni. Grazie al duro lavoro e alla grande perseveranza, abbiamo stretto collaborazioni fruttuose con numerosi Costruttori e partecipato a diversi campionati e categorie in sei continenti", ha commentato il team principal e pilota di High Class, Anders Fjordbach, la cui squadra con sede a Barcellona ha esperienze in LMP2 e GT.

"Siamo entusiasti di iniziare un nuovo capitolo con la Tipo 6 LMH-C, e non ci sono partner migliori per accompagnarci in questa avventura dei nostri preziosi collaboratori di Michelotto Engineering e Isotta Fraschini Milano".

"Siamo rimasti molto colpiti non solo dalle prestazioni in pista della Tipo 6 LMH-C, ma anche dalla professionalità, dalla passione e dalla dedizione dimostrate dai nostri nuovi partner di Michelotto Engineering e Isotta Fraschini Milano. Insieme, non vediamo l’ora di costruire un futuro promettente e di affrontare nuove sfide ai massimi livelli dell’endurance".

Shakedown Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C a Padova Foto di: Michelotto Engineering

Il primo passo, a questo punto, è stato fatto da Michelotto con la riaccensione del motore V6 da 3 litri Turbo abbinato al sistema ibrido, provato come detto in Veneto in attesa di affrontare un programma dedicato per ricominciare a competere.

"Nessuna simulazione può completamente sostituire l'asfalto: durante la notte del 30 giugno il team di Michelotto Engineering ha completato uno Shakedown ad alta velocità della Tipo 6 LMH-C", recita la nota ufficiale della squadra padovana, con alcune immagini dell'uscita.

"Un passo importante per ottimizzare l'assetto e preparare la vettura per un intensa sessione di test in pista. Restate sintonizzati".

Shakedown Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C a Padova Foto di: Michelotto Engineering

Per quanto riguarda l'Asian Le Mans Series, è chiaro che i conflitti nella zona del Medio Oriente stanno mettendo in difficoltà l'organizzazione del tutto. Piuttosto che rinunciarvi, ACO e SRO hanno intavolato un discorso con le varie realtà coinvolte per mettere in piedi, eventualmente, un calendario su piste europee, in quella che diventerebbe una sorta di ELMS Winter Series.

Questo darebbe comunque modo a team e piloti di svolgere attività in pista in una vera e propria competizione, tenendosi in allenamento e potendo così preparare al meglio la stagione 2027.

Shakedown Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C a Padova Foto di: Michelotto Engineering