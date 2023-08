WEC | Isotta Fraschini: passi avanti a Monza, ma con uno stop

Non ci sono soste per la Isotta Fraschini, anche in piena estate intenta a portare avanti il lavoro di sviluppo con la sua Tipo 6 LMH Competizione che il prossimo anno vuole far esordire nel FIA World Endurance Championship.

Dopo essere stata in azione a Monza davanti al pubblico del Mondiale in occasione della 6 Ore del mese scorso, la squadra del marchio milanese si è data da fare prima a Vallelunga e poi di nuovo sul tracciato brianzolo con Jean-Karl Vernay e Marco Bonanomi ad alternarsi alla guida.

Sabato il mezzo costruito dal team dei tecnici di Michelotto Engineering ha messo insieme 98 giri lungo il circuito lombardo, ma un problemino tecnico ha costretto a chiudere i battenti anzitempo, come spiega la nota ufficiale.

"Una perdita di lubrificante ha generato un principio d’incendio nel vano motore che ha danneggiato diversi cablaggi. Per precauzione la vettura è quindi rientrata in officina, dove verrà smontata per tutti i controlli del caso", si legge nel comunicato.

#11 Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C: Marco Bonanomi, Jean-Karl Vernay Photo by: Isotta Fraschini

Nel frattempo Bonanomi e Vernay hanno potuto continuare la messa a punto del prototipo Hypercar tra regolazioni e assetti, potendo anche cominciare a fare dei confronti cronometrici basandosi su quanto raccolto nel fine settimana del WEC.

La Pole Position dell'evento di inizio luglio fu siglata da Kamui Kobayashi al volante della Toyota GR010 Hybrid #7 in 1'35"358 e nella tarda mattinata di sabato la Isotta ha montato un treno di gomme morbide realizzando un bell'1’35"622 in 12 tornate.

Chiaramente tutti tempi da prendere con le giuste precauzioni, consapevoli che c'è ancora molto da fare in vista dell'omologazione prevista nel mese di novembre e quindi escludendo la partecipazione alla 8h del Bahrain, come poi lo stesso Direttore Sportivo, Claudio Berro, aveva lasciato intendere ai microfoni di Motorsport.com sottolineando che non c'è alcuna fretta di mettere l'auto sulla griglia di partenza della serie.

"Dal mio punto di vista è stato un test molto positivo perché abbiamo fatto dei bei passi avanti sulla comprensione della vettura, sia dal punto di vista della meccanica che della collaborazione dei vari sistemi", spiega Bonanomi, appena rientrato dopo l'infortunio ad un polso patito in una prova con un'altra auto tempo addietro.

"Personalmente sono contento perché sono riuscito a fare più giri rispetto a Vallelunga, anche se con mano e polso non sono ancora al 100%. Mi sono sentito meglio in macchina e questo è sicuramente positivo".