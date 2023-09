WEC | Isotta Fraschini riparte: "Ci attendiamo grandi risposte"

La Isotta Fraschini ha terminato le vacanze e da domani sarà in azione al MotorLand Aragón per affrontare tre giorni di test con la sua Hypercar.

Interrotta anzitempo la prova di Monza ad agosto per un principio d'incendio verificatosi sulla Tipo 6 LMH-C, la squadra del marchio milanese capitanata dagli uomini di Michelotto Engineering vola in Spagna per riprendere i lavori.

Va detto che in Brianza i danni riportati dal prototipo non erano stati ingenti, ma per sicurezza il team ha preferito porre fine alle sessioni per riportare il tutto in fabbrica ed analizzare i motivi della perdita di liquidi che poi ha provocato le fiamme.

#11 Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C: Marco Bonanomi, Jean-Karl Vernay Photo by: Isotta Fraschini

Ora con i collaudatori Marco Bonanomi e Jean-Karl Vernay ci sarà la possibilità di rimettersi all'opera e girare pure in notturna sul circuito di Alcañiz, preparando al meglio il mezzo che dal prossimo anno punta all'esordio nel FIA World Endurance Championship con il team Vector Sport, che come già rivelato tempo addietro presenterà domanda d'iscrizione per due esemplari.

"Torniamo in azione dopo una breve pausa estiva, andiamo ad Aragon per affrontare tre giorni di test con simulazioni endurance", spiega il Direttore Sportivo, Claudio Berro.

"I piloti e i tecnici sono pronti, dopo il piccolo problema accusato a Monza la vettura è stata completamente revisionata e quindi ci attendiamo grandi risposte".