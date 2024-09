WEC | Fuji, Libere 2: spunta la BMW su Porsche e Cadillac

Spunta la BMW in cima alla classifica del FIA World Endurance Championship quando scende la bandiera a scacchi sulle Prove Libere 2 della 6h del Fuji, settimo evento della stagione 2024.

Nei 90' a disposizione nel pomeriggio giapponese non ci sono state interruzioni particolari, se non una breve prova di Full Course Yellow dettata dalla Direzione Gara per controllare i sistemi, con team e piloti che si sono come sempre dedicati ai rispettivi lavori di messa a punto controllando consumi e degrado delle gomme a mescola media e dura su differenti strategie e carichi di benzina.

In Classe HYPERCAR troviamo Dries Vanthoor a dettare il passo in 1'29"577 al volante della M Hybrid V8 #15 gestita dal Team WRT, battendo per questione di millesimi la Porsche #5 e la Cadillac, staccate rispettivamente di 0"009 e 0"015.

La migliore delle Ferrari è la #83 di AF Corse che termina quarta a 0"327 dalla vetta, ma vicinissime alla 499P gialla troviamo la Toyota #8, la BMW #20 e la Ferrari #51, anch'esse nello spazio di 3 decimi di ritardo dal leader.

La graduatoria si rivela piuttosto ravvicinata, con Porsche-Jota #38 e Toyota #7 che chiudono in ottava e nona piazza, seguite dalla Porsche #6 del Team Penske con un margine di mezzo secondo.

Le due Alpine terminano in 11a e 13a posizione, risultando tra quelle con il maggior numero di giri all'attivo, divise dalla Porsche-Jota #12 e tenendosi alle spalle le due Peugeot, con la Ferrari #50 15a che è ad 1". Lamborghini si ferma 17a a 1"2.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto di: Andreas Beil

In Classe LMGT3, dove in mattinata sono arrivati nuovi parametri relativi a potenze ed energie da osservare per tutti i marchi presenti in categoria, tranne BMW, McLaren e Lexus, a svettare è il solito velocissimo Alessio Rovera al volante della Ferrari 296 #55 di AF Corse fermando il cronometro sull'1'40"682.

Il varesino precede per un decimo la Corvette #82 di TF Sport e la Lamborghini #60 di Iron Lynx, con la 296 #54 che è quarta a 0"242 dalla gemella.

Anche qui la classifica è cortissima con 17 auto racchiuse in 1". Bene la Lexus #87 di Akkodis ASP a concludere in Top5 mettendosi alle spalle le McLaren di United Autosports e la sua gemella #78, mentre la Ford #88 di Proton Competition è nona con mezzo secondo di distacco e seguita a ruota dalle Aston Martin di Heart Of Racing #27 e D'Station Racing #777.

Tra le BMW la migliore è sempre la #46, 14a per mano di Valentino Rossi, le Porsche chiudono in 12a e 16a posizione con la #91 di Manthey EMA più rapida della #92 di Manthey PureRxcing.

Sabato il programma prevede le Prove Libere 3 alle ore 10;20 locali (le 3;20 in Italia) e le Qualifiche a partire dalle 14;20 (7;20).