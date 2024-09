WEC | Fuji, Libere 3: Toyota vola con Hirakawa prima dello stop

C'è una Toyota davanti a tutti al termine delle ridottissime Prove Libere 3 della 6h del Fuji, con i piloti del FIA World Endurance Championship che hanno avuto in realtà poco tempo a disposizione per ultimare i preparativi per questo settimo appuntamento della stagione 2024.

La giornata si è presentata con qualche nuvola nel cielo a disturbare i raggi di sole mentre le vetture scendevano sul tracciato del Sol Levante per il tradizionale ‘Circuit Safari’, ossia una breve sessione disputata con il pullman dei tifosi a girare contemporaneamente a prototipi e GT.

Dopo una dozzina di minuti ha avuto inizio ufficialmente il terzo turno di prove con 60' sul cronometro, ma già trascorsi 10' è arrivato un Full Course Yellow a congelare la situazione per rimuovere detriti in curva 16.

Ricominciate le attività, l'interruzione finale con bandiera rossa è arrivata a 20' dalla conclusione per via di un problema verificatosi al cordolo della curva 1 che non è stato risolto in tempo per la ripartenza. Nello specifico, le mattonelle poste all'esterno della fascia bianco-rossa hanno cominciato a staccarsi in seguito ad un largo della Porsche 963 di Proton e gli addetti sono dovuti scendere in pista accompagnati dal Direttore di Gara, Eduardo Freitas, constatando che non c'erano gli estremi per riprendere in breve tempo.

Nei pochi giri completati, la GR010 Hybrid #8 condotta dall'idolo locale Ryo Hirakawa - che sarà impegnato in Qualifica per la prima volta - ha fermato il cronometro sull'1'29"621 svettando in Classe HYPERCAR con soli 0"086 di margine sulla Cadillac.

La Ferrari ottiene invece il terzo tempo a 0"106 con la 499P #50 di Antonio Fuoco, seguito a ruota dalla Alpine #35, che assieme alla Toyota #7 è in Top5 mettendosi dietro le Ferrari #51 e #83 della AF Corse, confermatasi la migliore tra le private dato che le Porsche di Jota #38 e Proton Competition #99 chiudono in ottava a nona posizione.

La Lamborghini è a 0"9 dalla vetta e va a completare la Top10, fuori dalla quale restano le Peugeot le due Porsche ufficiali e le BMW, anche se bisogna comunque dire che non tutti sono riusciti a mettere insieme più di 22 tornate (il massimo registrato) e a consentire all'intero equipaggio di prendere in mano il volante.

#55 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3: Francois Heriau, Simon Mann, Alessio Rovera Foto di: JEP / Motorsport Images

In Classe LMGT3 doppietta per le Ferrari di AF Corse capitanata dalla 296 #55 di François Heriau in 1'41"206 davanti alla #54 di Davide Rigon per poco più di un decimo.

Terza la Lexus #78 dell'Akkodis-ASP a 0"2, seguono la McLaren #95 di United Autosports e la Porsche #92 di Manthey PureRxcing a chiudere in Top5 mettendosi dietro la Corvette #82 della TF Sport.

La McLaren-United #95 è settima e prima sopra al mezzo secondo di distacco dalla vetta, ottava la Ford #88 di Proton Competition con alle spalle la Corvette-TF #81 e la Aston Martin #27 di Heart Of Racing nella Top10 fuori dalla quale rimane la Lamborghini #85 delle Iron Dames.

Ancora indietro le BMW del Team WRT, piazzatesi in 15a e 18a casella; la #46 è ancora la migliore, sulla quale Valentino Rossi ha solamente avuto il tempo di compiere due passaggi.

La giornata prosegue con Qualifiche e assalto alle Hyperpole a partire dalle ore 14;20 locali (le 7;20 in Italia) partendo con le LMGT3 e proseguendo con le HYPERCAR.