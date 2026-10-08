Ecco il calendario WRC 2027: il Rally d'Italia è fissato per luglio

Numero Rally Luogo Data 1 Rallye Monte-Carlo Monaco 21-24 gennaio 2 Rally di Svezia Svezia 18-21 febbraio 3 Safari Rally Kenya 18-21 marzo 4 Rally di Croazia Croazia 8-11 aprile 5 Rally di Spagna Isole Canarie 6-9 maggio 6 Rally del Giappone Giappone 3-6 giugno 7 Rally dell'Acropoli Grecia 24-27 giugno 8 Rally d'Italia Roma 8-11 luglio 9 Rally Estonia Estonia 22-25 luglio 10 Rally Finlandia Finlandia 29 luglio – 1 agosto 11 Rally Stati Uniti USA 26-29 agosto 12 Rally di Scozia UK 30 settembre – 3 ottobre 13 Rally del Paraguay Paraguay 21-14 ottobre 14 Rally del Cile Cile 4-7 novembre 15 Rally Arabia Saudita Arabia Saudita 25-28 novembre

Il Consiglio Mondiale del Motorsport ha approvato il calendario 2027 del WRC, che sarà formato da 15 eventi e avrà novità importanti da proporre, oltre all'introduzione del nuovo regolamento tecnico WRC27.

La prima notizia importante per il nostro Paese è il Rally d'Italia. Sappiamo bene che abbandonerà la Sardegna dopo tanti anni per trovare una nuova sistemazione: Roma. L'evento che si terrà nella Capitale è fissato per il secondo fine settimana di luglio, quello che andrà dall'8 all'11 luglio.

La seconda, grande novità è il Rally degli Stati Uniti (26 - 29 agosto). E' un ritorno importante, perché gli USA mancavano dal calendario WRC da 39 anni. L'ultima edizione, infatti, è stata svolta nel 1988.

Questo evento dovrebbe offrire nuove opportunità per espandere il WRC nel mondo, ma anche una piattaforma importante ai Costruttori partner del campionato, come Ford, che rientrerà in via ufficiale nel 2028 e farà esordire la sua nuova vettura l'anno successivo.

Un altro grande rientro è quello del Regno Unito, perché nel 2027 si terrà dal 30 settembre al 3 ottobre il Rally di Scozia. Sviluppato insieme a Motorsport UK e sostenuto dal Governo scozzese e dalle autorità locali, l’evento con base ad Aberdeen riporterà il WRC a contatto con una delle sue tifoserie più appassionate e consolidate, mostrando al pubblico mondiale le celebri strade forestali della Scozia.

Al di là di queste novità, la nuova stagione scatterà dal 21 al 24 gennaio con il solito, intramontabile e immancabile Rallye Monte-Carlo, seguito a febbraio dall'unico evento interamente su neve, il Rally di Svezia, e il durissimo Safari.

Croazia, Isole Canarie e Giappone offriranno tre gare consecutive su asfalto, prima che l’EKO Acropolis Rally Greece dia il via alla fase estiva europea sulla terra.

Estonia e Finlandia proporranno poi, una dopo l’altra, due delle gare più veloci e spettacolari del campionato, continuando al tempo stesso a sperimentare approcci innovativi al format dei rally.

Il programma compatto di successo dell’Estonia ha dimostrato come sia possibile disputare un rally WRC completo nell’arco di un periodo di tempo più ristretto, mentre il concetto di Super Sunday della Finlandia, incentrato sugli spettatori, ha creato un finale spettacolare per uno degli appuntamenti più storici del campionato.

Paraguay e Cile formeranno un doppio appuntamento sudamericano, prima che il Rally Saudi Arabia concluda la stagione dal 25 al 28 novembre.

Eric Boullier, amministratore delegato di WRC Promoter, ha commentato: "Il 2027 rappresenta l’inizio di un nuovo ed entusiasmante capitolo per il World Rally Championship e questo calendario riflette la nostra ambizione di costruire un campionato più solido, più accessibile e realmente globale.

"Il ritorno negli Stati Uniti e nel Regno Unito, insieme all’arrivo del WRC in una destinazione iconica come Roma, crea enormi opportunità per i nostri costruttori, i partner commerciali e gli appassionati".

"In combinazione con l’introduzione dei nuovi regolamenti tecnici, abbiamo un’opportunità unica per plasmare il futuro del WRC, attirare nuovi investimenti e portare l’emozione del rally a un numero sempre maggiore di persone in tutto il mondo".

Il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha aggiunto: "Il calendario 2027 del FIA World Rally Championship riflette il forte slancio che caratterizza il WRC, con i nuovi appuntamenti nel Regno Unito e in Italia che rafforzano il campionato in Paesi dalla grande tradizione rallistica, mentre gli Stati Uniti ci offrono un’opportunità entusiasmante per crescere in un Paese dove l’interesse per il rally continua ad aumentare".

"Con l’introduzione dei regolamenti tecnici WRC27, un nuovo promotore grazie all’accordo del secolo, che porterà investimenti e ambizione a lungo termine nel campionato, e un calendario globale di grande livello, il futuro del rally è estremamente luminoso".