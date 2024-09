WEC | Peugeot valuta nuovi aggiornamenti: "Prossimo mese cruciale"

Peugeot sta valutando l'introduzione di ulteriori aggiornamenti alla sua 9X8 nel 2025, al fine di colmare il divario con i primi nel FIA WEC.

Il costruttore francese vuole comprendere appieno il potenziale della propria Hypercar versione 2024 entro la fine di questa stagione, in modo da determinare se è necessario utilizzare più jolly per la prossima.

Alla domanda su cosa deve fare Peugeot per migliorare, il Direttore Tecnico del marchio Olivier Jansonnie ha detto: "Stiamo esaminando le prestazioni della vettura in questo momento, ovviamente fino a quando non si trova qualcosa di importante è sempre difficile sapere cosa ci sia da migliorare".

"Stiamo esaminando diversi aspetti: abbiamo valutato e iniziato a individuarne molti che necessitano di miglioramenti, soprattutto nelle ultime due gare. Una parte di questi è sicuramente l'assetto, che possiamo curare, e una volta che avremo un quadro chiaro di ciò che non possiamo fare in questo senso, dovremo guardare a come usare eventuali Evo Joker".

"Solo quando si inizia ad arrivare al punto si può vedere cosa manca e quando si deve evolvere in termini di pacchetto tecnico, jolly e omologazione".

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Loic Duval, Stoffel Vandoorne Foto di: JEP / Motorsport Images

Peugeot ha utilizzato nel 2023 il primo dei cinque jolly per aggiornamenti delle prestazioni che le sono stati concessi nell'ambito del ciclo di vita iniziale di cinque anni della 9X8 LMH. Non è invece stato reso noto il numero Joker Evo sfruttati successivamente, poichè non è cosa di dominio pubblico né condiviso dai responsabili delle regole della serie con i Costruttori.

Non è chiaro se il passaggio da ruote e pneumatici di uguali dimensioni ad anteriori più stretti e posteriori più larghi, che è stato al centro del restyling del 2024, sia stato considerato come uno di questi.

Toyota ha effettuato lo stesso cambiamento da gomme di 31 cm a 29 e 34 cm con la sua GR010 Hybrid LMH tra la stagione 2021 e la 2022, in seguito della riduzione del peso minimo delle LMH che ha seguito il processo di convergenza per consentire l'ingresso delle macchine LMDh nel WEC.

I Joker Evo devono essere richiesti ai responsabili del regolamento, l'Automobile Club de l'Ouest e la FIA, e sono ammessi a loro discrezione.

Sebbene l'aggiornamento per il 2024 rappresenti un importante cambiamento concettuale, la nuova 9X8 non è andata oltre l'ottavo posto nelle cinque gare disputate finora. La versione precedente della vettura ha ottenuto un podio a Monza nel 2023.

Jansonnie ha detto che resta da decidere a che punto Peugeot potrebbe utilizzare i jolly per introdurre nuove parti sulla vettura se decidesse di seguire questa strada, ma non ha escluso la prospettiva di iniziare la stagione 2025 a fine febbraio con la nuova versione.

"È di nuovo un cantiere aperto. Stiamo valutando con attenzione ciò che potrebbe garantirci delle prestazioni. Quindi, a seconda dei risultati che otterremo da qui alla fine dell'anno, decideremo cosa fare".

Jansonnie non ha voluto precisare la portata delle modifiche quando gli è stato chiesto se Peugeot effettuerà piccoli ritocchi alla vettura o aggiornamenti più sostanziali.

"È impossibile dirlo finché non avremo un quadro completo. Deve esserci un equilibrio tra quanto tempo possiamo aspettare prima di fare qualcosa e quanto si può guadagnare facendo qualcosa in fretta. Dipende da quello che vedremo in pista il mese prossimo nei test".

"L'obiettivo è avere un quadro chiaro entro la fine di novembre e il tipo di aggiornamento che sceglieremo contribuirà a determinare la tempistica completa del tutto".

"Ci sono cose facili e veloci che si possono progettare in un paio di settimane, produrre i pezzi in tre o quattro settimane e testarli, se si è sicuri al 100% di quello che si sta facendo".

"Si tratta di un tempo di realizzazione di due o tre mesi. Ci sono altre opzioni che potrebbero essere molto più lunghe. È impossibile rispondere ora".