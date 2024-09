WEC | Fuji, Libere 1: terzetto Porsche-Toyota-Ferrari nei primi 6

Comincia all'insegna della Porsche il weekend del Fuji per i protagonisti del FIA World Endurance Championship, che sotto un cielo grigio hanno affrontato i primi 90' di Prove Libere per preparare la 6h che avrà luogo domenica, valida come penultimo round della stagione 2024.

L'unica interruzione nell'arco della sessione è arrivata con ancora 20' sul cronometro, quando Grégoire Saucy è venuto a contatto con la Cadillac di Alex Lynn in una fase di sorpasso e si è fermato in curva 10 con la sua McLaren #59.

Rimossa la 720S della United Autosports, le attività sono ricominciate con poco meno di un quarto d'ora a disposizione, nel quale tutti hanno portato avanti il lavoro di messa a punto cercando di inanellare il maggior numero di giri possibile per raccogliere dati e informazioni utili.

In Classe HYPERCAR, come dicevamo, è la 963 #6 del Team Penske a svettare in 1'30"561 per mano di Laurens Vanthoor, subito velocissimo nelle battute iniziali e capace di precedere per soli 0"010 la Toyota #8 su cui il migliore è risultato Ryo Hirakawa.

Antonio Fuoco mette la Ferrari #50 al terzo posto con un ritardo di 0"5 e dietro al calabrese di Maranello le posizioni sono simili, con la Porsche #5 che segue la 499P ufficiale a 14 millesimi tenendosi dietro per un centesimo la Toyota #7 e la Ferrari #83 di AF Corse.

Tutti vicinissimi tra loro anche gli altri, con la Peugeot #94 settima a +0"729, per un soffio meglio di Alpine #35, Porsche-Jota #38 e Ferrari #51 che vanno a completare la Top10.

Undicesima posizione per la BMW #15 a 0"8 dalla vetta e con ben 51 tornate completate, con dietro la Cadillac e la sua gemella MHybrid V8 #15. La Lamborghini inizia prendendo 1"192 fermandosi 17a, tra la Peugeot #93 e la Porsche-Jota #38.

Per quanto riguarda la Classe LMGT3, l'amarezza di casa United Autosports per l'episodio di Saucy viene mitigata dal primato centrato dalla McLaren #95 guidata da Marino Sato in 1'40"528, eguagliato dalla Ferrari #55 di AF Corse nelle mani di Alessio Rovera, che per 0"265 fa meglio della gemella #54.

Bene anche la Lamborghini #60 di Iron Lynx che ottiene il quarto tempo con 0"321 di ritardo dal leader, tirandosi dietro la Ford #88 di Proton Competition e la Lexus #78 di Akkodis ASP.

Le Corvette #81 e #82 della TF Sport sono in settima e ottava piazza, mettendosi alle spalle la McLaren #59 e la Aston Martin #777 di D'Station Racing. Più attardate le Porsche, con la #91 di Manthey EMA 14a dietro alla Lamborghini #85 delle Iron Dames e la prima a beccare oltre 1" di distacco dal primato, mentre la #92 di Manthey PureRxcing - che potrebbe laurearsi Campione già domenica - è fanalino di coda, in scia alle BMW #46 e #31 del Team WRT.

Le Prove Libere 2 sono in programma alle 15;30 orario locale, le 8;30 in Italia.

FIA WEC - 6h del Fuji: Prove Libere 1