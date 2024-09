WEC | BoP Fuji: più Kg e meno potenza a Toyota, Ferrari non cambia

Ferrari, Lamborghini e BMW saranno le uniche vetture della Classe HYPERCAR a non aver modifiche di peso per la 6h del Fuji, prossimo evento del FIA World Endurance Championship che avrà luogo nel fine settimana.

Il Dipartimento Tecnico di FIA WEC e ACO ha infatti pubblicato oggi il Balance of Performance per la penultima tappa della stagione 2024 e in Giappone le 499P si presenteranno con i 1055 kg che avevano ad Austin, 500 kW di potenza sotto i 250 km/h e 901 MJ di energia a disposizione per stint, ma subendo un lieve calo nel Power Gain dai 250 km/h in su (cosa che appare per tutte le vetture iscritte, tranne Toyota).

Le BMW continueranno sui 1037 kg, ma si vedono alzare di 2 kW la potenza arrivando a 515 kW e anche l'energia con 907 MJ (+1 MJ), mentre la SC63 non caricherà zavorre e sarà sul peso minimo di 1030 kg, mantenendo i 520 kW di potenza e aumentando l'energia a 910 MJ (+2 MJ).

Nessun peso in più anche per le Peugeot, che scendono di 7 kg arrivando al minimo regolamentare, beneficiando di +4 kW di potenza (513 kW) e +1 MJ di energia (903 MJ).

Dimagrisce pure la Porsche fino a 1049 kg (-4 kg), contando su 512 kW di potenza (+3 kW) e 908 MJ di energia (+1 MJ), mentre la Cadillac scende di 1 kg (1036 kg), sale di potenza a 520 kW (+2 kW) ed energia a 909 MJ (+2 MJ).

Chi invece prende peso sono Alpine e Toyota. Le A424 salgono a 1042 kg (+1kg), così come per quanto riguarda la potenza fino a 518 kW (+3 kW) e rimanendo con 907 MJ di energia. Per la gara di casa, le GR010 Hybrid crescono di 5 kg toccando quota 1070 kg, perdono 4 kW di potenza (493 kW), ma incrementano di 2 MJ l'energia (908 MJ), oltre ad essere le uniche ad avere il Power Gain più alto del gruppo vedendoselo ritoccare in positivo.

#38 Hertz Team Jota Porsche 963: Jenson Button, Philip Hanson, Oliver Rasmussen Foto di: JEP / Motorsport Images

LMGT3

A seguire, sono stati resi noti anche i valori per la Classe LMGT3, dove non ci sono modifiche ai pesi delle vetture iscritte, tutte rimaste come ad Austin e con le sole differenze indicate in potenze sotto i 200km/h, Power Gain ed energia per stint.

La più pesante rimane così la Lamborghini con 1356 kg, uno in più rispetto alla Lexus, la quale ne ha 10 di divario rispetto a McLaren, Porsche e Aston Martin.

Subito sotto, con 1344 kg, troviamo la Corvette, la Ferrari è a 1341 kg, un paio in più nei confronti delle BMW. Le Ford Mustang continueranno da più leggere con i loro 1334 kg.

Per concludere, entrano sempre in gioco i pesi aggiunti del Success Ballast, che tiene conto dei risultati da podio ottenuti nelle precedenti due uscite, più la posizione in classifica di campionato.

Questo imporrà ben 40 kg in più alla Porsche #92 di Manthey PureRxcing (10 kg+15 kg+15 kg) e 25 kg alla Aston Martin #27 di Heart of Racing, fresca di successo centrato in Texas.

15 kg dovrà caricarli a bordo la Porsche #91 di Manthey EMA, mentre 5 kg sono per la BMW #31 del Team WRT e la McLaren #95 della United Autosports.

FIA WEC - 6h del Fuji: BoP HYPERCAR

FIA WEC - 6h del Fuji: BoP LMGT3