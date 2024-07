WEC | Bovy da Hyperpole, Iron Dames da gara: "Pronte a lottare"

Le Iron Dames hanno conquistato per la seconda volta in questa stagione 2024 del FIA World Endurance Championship la Hyperpole, grazie alla solita straordinaria Sarah Bovy.

Sul tracciato di Interlagos, dove domenica si disputa la 6h di San Paolo, la belga ha piazzato la sua Lamborghini #85 davanti a tutti prima in Qualifica e poi nella successiva manche di assalto alla prima casella dello schieramento di Classe LMGT3.

La bionda pilota Bronze della Huracán Evo2 ha dovuto anche far fronte alla bandiera rossa esposta all'inizio della seconda parte di prove cronometrate, riducendo il tempo a disposizione a soli 8'.

Questo non l'ha impensierita perché tempo di 1'34"413 è stato ampiamento sufficiente per regolare tutti i rivali di categoria andando a prendersi la sua personalissima quinta Pole nella serie.

#85 Iron Dames Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2: Sarah Bovy Foto di: JEP / Motorsport Images

"E' straordinario ottenere la Hyperpole su un tracciato leggendario come Interlagos, che conoscevo in immagini per via della F1, oltre al fatto che sono una grande fan di Ayrton Senna. Ho visto tutti gli archivi delle sue vittorie qui e tutto il resto. Riuscire a fare un buon giro di qualifica è un po' un omaggio a uno dei miei idoli", esordisce la Bovy a fine sessione.

"E' una sensazione molto speciale e la ricorderò per sempre. Ovviamente, mi trovo in una buona posizione per iniziare la gara e anche questo era importante. Spero davvero di poter fare qualcosa di concreto, ma i rivali saranno molto forti".

"Siamo a metà dell'opera? Non credo, immagino che ci sarà da lottare parecchio, ma siamo pronte. Non ho visto la suddivisione dei settori, quindi non so esattamente se siamo state più veloci ovunque o meno. Penso che in generale abbiamo un buon bilanciamento trovando qualcosa che ha funzionato".

#85 Iron Dames Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2: Sarah Bovy, Rahel Frey, Michelle Gatting Foto di: JEP / Motorsport Images

Ora concentrazione massima sulla gara perché assieme a Rahel Frey e Michelle Gatting ci sarà da completare, appunto, quell'opera cominciata al sabato, in una categoria che già di suo è combattutissima e serratissima, con le ulteriori incognite di meteo e degrado gomme che potranno rimescolare le carte.

"Il fatto è che l'aderenza in generale è un po' bassa e il degrado è abbastanza alto. Quindi, non è tanto la configurazione della pista, quanto il livello di aderenza che cambia e bisogna adattarsi, giro dopo giro".

"Questo è uno dei miei punti di forza, quindi sono felice di averlo sfruttato in prova per ottenere la Hyperpole. Spero che in gara potrò fare lo stesso negli stint più lunghi e credo che il bello sia proprio questo: non abbiamo idea di cosa succederà".

"Come quando è venuto a piovere nelle Libere 1, non abbiamo effettuato molti giri capendo come sfruttare a pieno le gomme, se si possono portare a fine vita o essere conservativi, se si può spingere o meno. Io farò il primo stint, vedremo cosa succederà, ma credo che questo sia uno dei nostri punti di forza".

"Ci prepariamo sempre per la gara più che per le qualifiche, quindi so che Michelle e Rahel hanno lavorato molto sul lungo stint e hanno trovato alcune soluzioni per avere una vettura competitiva e il più possibile costante. Spero che anche con la temperatura elevata vada tutto bene, ma sarà comunque così per tutti".