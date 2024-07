WEC | Ferrari, parziale delusione: "Hyperpole fuori portata"

Pur con la consapevolezza che la Hyperpole era probabilmente fuori portata, qualche muso lungo in casa Ferrari-AF Corse c'è al termine delle Qualifiche che hanno definito la griglia di partenza della 6h di San Paolo.

In questo quinto evento stagionale del FIA World Endurance Championship, le 499P ufficiali non sono andate oltre il sesto e nono posto nella seconda manche che assegnava la partenza al palo, in una graduatoria che si è ritrovata ravvicinata a livello di millesimi che avrebbero potuto fare la differenza.

Antonio Fuoco è riuscito a mettere la sua Rossa #50 in terza fila con il crono di 1'23"532, migliorando di 5 centesimi il proprio riferimento massimo siglato nella precedente sessione e fermandosi a +0"392 dal primato della Toyota di Kamui Kobayashi.

"Qualifica e Hyperpole sono state abbastanza complicate e si sono visti tempi molto ravvicinati tra i vari avversari. Abbiamo fatto il massimo per ottenere il miglior piazzamento", ammette a fine sessione il calabrese, vincitore a Le Mans assieme ai colleghi Miguel Molina e Nicklas Nielsen.

"Guardando alla gara senza dubbio sarà una 6 Ore con diverse variabili da considerare, dal traffico in pista al meteo. Come sempre partiremo con l’obiettivo di fare del nostro meglio sperando di competere per le posizioni di vertice".

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto di: JEP / Motorsport Images

Per la gara sono previste temperature un po' più alte rispetto ai 15°C visti nella giornata di sabato, ma soprattutto la natura del tracciato brasiliano con fondo a tratti malmesso creerà un grattacapo in più sulla strategia delle gomme.

La Michelin ha infatti portato le mescole medie e dure, e in due giorni di prove si è notato che il degrado è piuttosto elevato nell'arco degli stint, specialmente sul lato di destra dato che la pista è una delle poche ad avere una percorrenza antioraria.

Questo rimescolerà senz'altro le carte anche dal punto di vista strategico, dunque non tutto è perduto (stiamo pur sempre parlando di una gara di 6 ore), anche per chi è costretto a partire più indietro, come Alessandro Pier Guidi, nono in griglia con la 499P #51.

“Oggi non possiamo essere soddisfatti del risultato. Durante la Hyperpole non sono riuscito a completare al meglio il primo giro lanciato a causa di una vettura che mi ha rallentato", rivela il piemontese, che quando è partito per attaccare il primato ha trovato davanti a sè un rivale che ha tagliato la 'S do Senna', senza poi però lasciare strada al ferrarista pur dovendo abortire il giro, in maniera alquanto poco corretta.

"Pensavo che il secondo tentativo potesse andare meglio anche se non è risultato così. Peccato, in condizioni differenti forse avrei potuto ripetere il tempo fatto in qualifica, guadagnando così un paio di posizioni, ma in ogni caso non avrei potuto lottare per la pole position”.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye Foto di: JEP / Motorsport Images

La delusione più grande è invece arrivata dalla 499P #83 di AF Corse, eliminata già nella prima fase delle Qualifiche e relegata al 15° posto, con un Robert Shwartzman ad accusare quasi 0"4 da quel decimo posto che gli avrebbe consentito di accedere alla Hyperpole.

"Oggi non è stata una buona giornata per noi, abbiamo provato una strategia diversa che alla fine non ha pagato. È un peccato perché la pista è molto divertente da guidare e diversa dalle altre", si rammarica il compagno di squadra di Robert Kubica ed Yifei Ye.

"Il settore 2 è piuttosto impegnativo perché la macchina si muove molto in tutti i saliscendi. Domenica il meteo può rappresentare una variabile impazzita, cosa che per noi sarebbe certamente utile".