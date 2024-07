WEC | Toyota in Hyperpole con doppietta alla 6h di San Paolo

Toyota e Lamborghini-Iron Dames scatteranno dalla Hyperpole nella 6h di San Paolo, quinto evento della stagione 2024 del FIA World Endurance Championship che ha visto i suoi protagonisti darsi battaglia nelle serratissime prove cronometrate.

Tra Qualifiche e successiva sessione di caccia al primato non sono mancate le emozioni e anche qualche colpo di scena in un pomeriggio che ha presentato ancora il cielo nuvoloso e temperature attorno ai 15°C quando è stato dato il semaforo verde prima alle LMGT3 e poi alle HYPERCAR.

#5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Matt Campbell, Michael Christensen, Frederic Makowiecki Foto di: JEP / Motorsport Images

HYPERCAR: zampata giapponese

La Toyota torna prepotentemente competitiva nell'assalto alla Hyperpole andando ad occupare l'intera prima fila dello schieramento.

Kamui Kobayashi ha fermato i cronometri sull'1'23"140 con la sua GR010 Hybrid #7, staccando per 0"122 la gemella #8 di Sébastien Buemi, che giusto nel finale si è riuscito ad avvicinare al capo squadra.

Terzo posto invece per la Porsche che ha in Matt Campbell il suo pilota migliore, attardato di 0"191 con la 963 #5, mentre la #6 di Kévin Estre è quinta a 0"268.

Fra le LMDh tedesche gestite dal Team Penske si infila la Cadillac #2 di Alex Lynn, mentre una sessione piuttosto tirata vede le Ferrari ottenere solamente il sesto e nono posto, rispettivamente con Antonio Fuoco ed Alessandro Pier Guidi.

Tra le 499P #50 e #51 ci sono le Porsche #12 e #38 della Jota nelle mani di Callum Ilott e Jenson Button, le migliori della categoria team privati del lotto. La BMW #20 di Robin Frijn completa con il 10° tempo l'elenco.

Campbell aveva fissato il limite in 1'23"263 nella prima parte di sessione, dove la Top10 ha passato il turno racchiusa in appena 0"476. Fuori da essa sono rimaste le due Alpine di Mick Schumacher e Charles Milesi, entrambe attardate di 0"6 e piazzatesi all'11° e 13° posto.

Fra le A424 si inserisce Julien Andlauer con la Porsche #99 di Proton Competition, mentre deludono parecchio Dries Vanthoor e Robert Shwartzman, solamente 14° e 15° con le rispettive BMW #15 e Ferrari #83 preparata da AF Corse, tutti e due con 0"8 di ritardo dalla vetta.

Malissimo, come ormai spesso accade in qualifica, le Peugeot di Paul Di Resta e Jean-Eric Vergne al 16° e 17° posto, seguite dalla Lamborghini #63 di Daniil Kvyat e da Jean-Karl Vernay su una Isotta Fraschini che chiude l'elenco a 1"6 dal primato e con meno di 0"4 dalla SC63, in quella che è stata sicuramente un'ottima prova per la Tipo 6-C.

#85 Iron Dames Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2: Sarah Bovy, Rahel Frey, Michelle Gatting Foto di: JEP / Motorsport Images

LMGT3: la solita Bovy le suona a tutti

In Classe LMGT3 è la solita imprendibile Sarah Bovy a dettare legge in entrambe le sessioni, centrando un'altra grande Hyperpole con la Lamborghini #85.

La ragazza delle Iron Dames ha girato in 1'34"413 nell'assalto al primato, staccando nettamente per 0"391 la Porsche di Alex Malykhin (#92 Manthey Pure Rxcing) e per 0"4 le McLaren di United Autosports guidate da Josh Caygill e James Cottingham.

Top5 per la Yasser Shahin sulla Porsche #91 di Manthey EMA, che è il primo a prendere oltre il secondo di distacco dalla belga, tenendosi comunque dietro la BMW di Darren Leung (#31 Team WRT) e la Ferrari #55 della AF Corse con sopra François Heriau.

Dietro al francese troviamo invece Tom Van Rompuy armato della Corvette #81 di TF Sport e Ian James al volante della Aston Martin #27 di Heart of Racing.

Costretto ad accontentarsi della decima casella della griglia Thomas Flohr, finito in testacoda all'uscita della curva 4 in avvio di sessione, tradito dalle gomme fredde e causando la bandiera rossa.

Allo svizzero di AF Corse, pur riuscito a ripartire dopo diversi minuti con la sua Ferrari 296 #54, non è stato consentito di rientrare in pista, avendo provocato l'interruzione.

Nella prima manche di 12', dove il miglior crono era stato della Bovy in 1'35"299 ottenuto all'ultimo tentativo disponibile, il primo ad essere eliminato per quasi 6 centesimi è stato Ryan Hardwick, che quindi scatterà 11° al volante della Ford Mustang #77 della Proton Competition, affiancato dalla BMW #46 del Team WRT condotta da Ahmad Al Harthy.

Fuori anche la Corvette #82 della TF Sport affidata ad Hiroshi Koizumi e Clément Mateu sulla Aston Martin #777 di D'Station Racing, che condivideranno la settima fila dello schieramento, seguiti da Takeshi Kimura con l'unica Lexus dell'Akkodis-ASP superstite e dalla Lamborghini di Claudio Schiavoni (#60 Iron Lynx), che stavolta non sarà fanalino di coda perché dietro ha la Mustang #88 di Christian Ried (Proton Competition), attardato di 2"7 dalla vetta al rientro in azione per questo evento.

La 6h di San Paolo è prevista domenica alle ore 16;30 italiane.

