WEC | Ferrari: la prima novità c'è, niente fretta per le prossime

Il debutto delle Ferrari 499P con gli aggiornamenti sul tracciato di Interlagos per ora è andato molto bene, con le Rosse ufficiali #50 e #51 che hanno combattuto contro le Toyota chiudendo alle spalle delle GR010 Hybrid nelle Libere 2 del venerdì per questione di millesimi.

La 6h di San Paolo valida come quinto round del FIA World Endurance Championship 2024, dove si sta girando su un asfalto abrasivo e piuttosto malmesso che ha richiesto mescole medie e dure da parte del fornitore Michelin, pensando pure a temperature che possano alzarsi, è anche la prima uscita delle Hypercar di Maranello dotate di novità che sono state portate con molta calma e prudenza dagli uomini del Cavallino Rampante.

Da tempo, infatti, sia il Capo, Antonello Coletta, che l'Ingegner Ferdinando Cannizzo, avevano sottolineato di voler aspettare almeno il termine della 24h di Le Mans per capire dove, come e se migliorare il prototipo ibrido della Casa emiliana, tanto più che la sua conoscenza totale ancora non era, prima della seconda vittoria conseguita sul Circuit de la Sarthe.

Il successo centrato da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, e il podio di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi hanno confermato la bontà del mezzo, ma in Brasile è giunto il momento di cambiare finalmente le prime cose, non perché ci fossero problemi, ma per rischiare in realtà meno grattacapi in futuro.

#50 Ferrari AF Corse, Ferrari 499P: Miguel Molina, Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco Foto di: FIA WEC

"Abbiamo utilizzato il primo ‘Evo Joker’ per il nuovo condotto di raffreddamento dei freni posteriori e questo ha richiesto anche un lieve aggiornamento dell'aerodinamica in modo da bilanciare il tutto", spiega Cannizzo.

"La prima volta che abbiamo provato le novità è stata a marzo, ma avremmo dovuto introdurle già ad Imola per consentire a FIA ed ACO di raccogliere i dati necessari a stilare il BoP di Le Mans con le due solite gare d'anticipo".

"In realtà non avevamo nessuna fretta perché Le Mans non è una pista stressante per i freni, dunque non c'era ragione di introdurre subito gli aggiornamenti. Dopo la vittoria alla 24h e il fatto che siamo tornati in lizza per il titolo, abbiamo deciso che potesse essere una buona idea portarli in questo weekend".

"Abbiamo scelto Interlagos per vedere come vanno e fare esperienza, dato che abbiamo l'opportunità di adattarci e cominciare a famigliarizzare bene con essi. Sono certo che ne beneficeremo quando andremo su piste che metteranno a dura prova l'impianto frenante".

Il Capo delle vetture Endurance di Ferrari ha anche rivelato che il lavoro non finisce qui per lui e i suoi collaboratori, ma come per la prima evoluzione, non c'è assolutamente premura di sfornare qualcosa di rivoluzionario.

"La modifica all'impianto è stata effettuata per non compromettere la scelta dell'assetto, non mi aspetto che ci sia un incremento delle prestazioni così elevato. Stiamo lavorando anche ad altre novità, ovviamente, perché vogliamo sempre migliorare. Ma dobbiamo essere anche molto prudenti e cauti nel cambiare la vettura".

"Prima vogliamo capire se effettivamente è necessario effettuare modifiche su qualcosa. Quindi per il momento non so quando verranno introdotte perché la vettura si sta mostrando competitiva, anche se ciò non ci impedisce di studiare qualcosa per migliorarla. Inoltre bisognerà vedere se FIA e ACO approveranno i cambiamenti".

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto di: JEP / Motorsport Images

Sul fronte piloti, c'è altrettanta fiducia che le cose possano andare bene, come sottolinea Nielsen: “Per noi questo è il primo vero test in termini di prestazioni in pista contro i nostri rivali. E' ancora presto per tirare le somme, ma sono convinto che tutto funzionerà bene".

"Provare da soli e poi ritrovarsi in azione con le altre vetture è diverso, ma non sono preoccupato che gli aggiornamenti non siano buoni, anche se onestamente non è che abbia girato tantissimo nei test per provarli".

"In quei momenti stavamo svolgendo programmi diversi con le due vetture, ma comunque non è che sia cambiato radicalmente qualcosa in termini di guida. La speranza è di andare bene ovunque, come per esempio al Fuji, dove lo scorso anno abbiamo sofferto, ad essere sinceri".

"In effetti, la nostra auto era molto competitiva nei curvoni veloci, mentre nelle sezioni con parti lente faticavamo, come ci sono al Fuji coi suoi tratti molto stretti".

"Vedremo come andrà, abbiamo visto le nostre 499P andare bene su tutte le piste quest'anno, per cui sono fiducioso che sia così anche qui. Credo che gli aggiornamenti abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati e che siamo sulla strada giusta".

Giovinazzi ha aggiunto: "Non ho guidato molto l'auto con gli aggiornamenti, ma ho fatto più il lavoro al simulatore. Alla fine si trattava di ridurre le temperature dei freni, che sono l'aspetto che ci faceva soffrire maggiormente".

"Quello che abbiamo provato rientrava negli obiettivi e il lavoro svolto sia in pista che al simulatore è stato improntato per capire se il pacchetto funzionava bene sotto questo aspetto".

“La lotta per il titolo? Penso che siamo ancora in gioco, ma sappiamo che le cose possono cambiare rapidamente e dobbiamo rimanere lì, pronti a tutto. Francamente, la nostra auto per tre gare è stata la più veloce, ma non abbiamo vinto niente o raggiunto i risultati desiderati".

"Ma la Ferrari, come Costruttore, ha vinto ancora Le Mans e dimostrato che la 499P è una buona macchina, quindi si tratta solo di mettere insieme il tutto e cercare di portare a casa la prima vittoria con la nostra #51".

D'accordo anche Molina per quanto concerne la sua #50: "Fin da inizio anno sapevamo che Le Mans sarebbe stato un buon obiettivo stagionale, dopo il quale avremmo cominciato a pensare al resto del campionato".

"Sicuramente un buon risultato alla 24h aiuta a metterti in una bella posizione per lottare per il titolo e ora abbiamo buone possibilità di combattere. Da ora ci concentreremo totalmente su questo”.

Informazioni aggiuntive di Gary Watkins