WEC | Ecco programma e orari TV per la 6h di San Paolo

La stagione 2024 del FIA World Endurance Championship prosegue con la 6h di San Paolo, quinto evento che vede tornare dopo 10 anni la massima serie di durata sul tracciato di Interlagos.

Dopo la mitica 24h di Le Mans, in Brasile si torna a regime 'ordinario', per così dire, coi protagonisti suddivisi nelle due Classi HYPERCAR e LMGT3.

Va da sè che i fari saranno per forza di cose puntati sulla Ferrari, vincitrice per il secondo anno di fila sul Circuit de la Sarthe e tornata prepotentemente in lizza per i titoli Piloti e Costruttori, le cui graduatorie ora sono molto meno sgranate.

Questo perché anche la Toyota, terminando davanti alle Porsche, hanno ridotto il distacco dai tedeschi e cercheranno di difendere i Mondiali con le unghie e con i denti.

Le incognite però sono tantissime, dato che nessuno è mai stato prima d'ora con le vetture di nuova generazione sul circuito sudamericano, indi per cui potrebbero anche emergere sorprese tra i 19 contendenti della categoria regina, più i 18 delle GT.

In quest'ultimo rango è la Porsche di PureRxcing ad avere messo un bel punto esclamativo nella rincorsa all'iride con il successo di Le Mans, mentre Valentino Rossi farà la sua prima esperienza ad Interlagos, pista che non ha mai visto prima d'ora.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Foto di: JEP / Motorsport Images

IL PROGRAMMA

A San Paolo del Brasile si comincia a lavorare nella giornata di venerdì 12 luglio con le prime due sessioni di Prove Libere della durata di 90' ciascuna.

Il giorno seguente è la volta di Libere 3 e Qualifiche, suddivise come sempre in due fasi, coi migliori della Q1 che si daranno poi battaglia per la Hyperpole. La gara è invece fissata per domenica 14, ma vediamo il programma completo tenendo conto delle 5 ore di fuso orario che ci separano dal sudamerica.

VENERDI' 12 LUGLIO

Prove Libere 1: 15;45-17;15

Prove Libere 2: 20;15-21;45

SABATO 13 LUGLIO

Prove Libere 3: 15;30-16;30

Qualifiche LMGT3: 19;30

Hyperpole LMGT3: 19;50

Qualifiche HYPERCAR: 20;10

Hyperpole HYPERCAR: 20;30

DOMENICA 14 LUGLIO

Gara: 16;30 (6 Ore)

#95 United Autosports McLaren 720S LMGT3 Evo: Joshua Caygill, Nicolas Pino, Marino Sato, #31 Team WRT BMW M4 LMGT3: Darren Leung, Sean Gelael, Augusto Farfus Foto di: JEP / Motorsport Images

FIA WEC 2024: come posso vedere la 6h di San Paolo

Quest'anno tutto il Mondiale Endurance è visibile su Eurosport - canale 211 di Sky - e la relativa applicazione o sito internet, più Discovery+ e sul sito fiawec.tv (anch'esso disponibile tramite applicazione) nel quale è disponibile il Live Timing, consultabile pure sul sito ufficiale del cronometrista AlKamel.

Come sempre accade per le sessioni del FIA WEC, le Prove Libere 1 e 2 non andranno in diretta TV, ma le si potranno seguire tramite il cronometraggio ufficiale.

La copertura dal vivo comincia dalle Libere 3 sul canale ufficiale YouTube del WEC. A seguire ci saranno le Qualifiche coperte dalle app di Eurosport e Discovery+.

La Gara scatterà domenica con diretta integrale sulle app Discovery+/Eurosport e su FIAWEC.tv. Su Eurosport 2 le trasmissioni cominciano alle 16;00. Ecco in riassunto dove e come possiamo seguire le attività in pista secondo gli orari italiani.

VENERDI' 12 LUGLIO

Prove Libere 1: 15;45-17;15 (solo Livetiming)

Prove Libere 2: 20;15-21;45 (solo Livetiming)

SABATO 13 LUGLIO

Prove Libere 3: 15;30-16;30 (Livetiming, diretta su app Eurosport, app Discovery+, canale YouTube FIA WEC e fiawec.tv)

Qualifiche: a partire dalle 19;30 (Livetiming, diretta su app Eurosport, app Discovery+ e fiawec.tv)

DOMENICA 14 LUGLIO

Gara: 16;30 (Livetiming, diretta su Eurosport 2, app Eurosport, app Discovery+ e fiawec.tv)

NdR: gli orari e i palinstesti potrebbero subire modifiche nel corso della settimana, cercheremo di tenervi informati su eventuali cambiamenti