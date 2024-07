WEC | San Paolo, Libere 3: tris Porsche davanti ad Alpine e BMW

Ci sono tre Porsche al comando della classifica assoluta quando sventola la bandiera a scacchi sulle Prove Libere 3 della 6h di San Paolo, con i protagonisti del FIA World Endurance Championship che sul tracciato di Interlagos hanno trovato cielo nuvoloso e temperatura fresca attorno ai 15°C stamattina per quest'ultima uscita prima delle Qualifiche di oggi pomeriggio.

L'unico brivido lungo i 60' di azione in pista lo ha corso Carl Bennett alla curva 8 'Esse', la cui Isotta Fraschini è stata mandata in testacoda dalla Alpine #36 di Matthieu Vaxivière che stava provando ad infilarsi all'interno della Tipo 6-C.

Per il resto, da segnalare solamente qualche goccia di pioggia innocua e una prova di Full Course Yellow effettuata dopo una ventina di minuti, poi via libera per proseguire i lavori provando sia giri veloci che in sequenza per il passo gara.

#11 Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo6-C: Antonio Serravalle, Carl Wattana Bennett, Jean-Karl Vernay Foto di: JEP / Motorsport Images

Classe HYPERCAR ancora molto ravvicinata con 12 vetture racchiuse in 1"1, capitanate dalla 963 #12 della Jota che Callum Ilott in 1'24"297 ha messo davanti alle due ufficiali del Team Penske per 0"012 e 0"093.

Buon quarto tempo per la Alpine #35, seguita dalla BMW #15, entrambe a 0"3 dalla vetta e con alle spalle la Lamborghini #63 e la Porsche-Jota #38, che conclude una graduatoria con ben 7 LMDh davanti.

Le migliori Hypercar sono le Ferrari #50 e #83 di AF Corse, che si posizionano all'ottavo e nono posto con 0"6 di ritardo dalla vetta, mentre la Peugeot #93 va a chiudere la Top10, fuori dalla quale rimangono le Toyota, in 13a e 14a piazza con dietro la Cadillac #2 e la Ferrari #51.

#92 Manthey Purerxcing Porsche 911 GT3 R LMGT3: Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm, Klaus Bachler Foto di: JEP / Motorsport Images

Anche in Classe LMGT3 sono tutti molto vicini e a piazzare il riferimento è Alex Malykhin in 1'35"488 al volante della Porsche #92 di Manthey PureRxcing, precedendo per appena 0"062 la McLaren di United Autosports #95.

Terza e vicinissima ai primi due la Lamborghini #85 delle Iron Dames, in Top5 troviamo anche l'altra McLaren-United e la Corvette #82 della TF Sport, che si tiene dietro la Ferrari #54 di AF Corse, entrambe staccate di 0"3 dal primato.

Tutte a 0"6 e divise per questione di millesimi le vetture dietro alla 296 argentata che vanno a completare la Top10, cominciando con la Aston Martin #27 di Heart of Racing, che è davanti alla Porsche #91 di Manthey EMA e alla Vantage #777 di D'Station Racing.

Elenco dei primi dieci completato dalla Ford Mustang #88 di Proton Competition, inseguita dalla Ferrari #55 di AF Corse e dalla Lexus #87 di Akkodis-ASP.

In 17 sono nello spazio di 1"1 e le BMW #46 e #31 del Team WRT sono nelle ultime posizioni, divise solamente dalla Mustang #77 di Proton. Valentino Rossi sulla sua M4 ha completato 8 giri.

Le Qualifiche e l'assalto alle Hyperpole sono previste a partire dalle ore 19;30 italiane.