WEC | Ferrari: ecco la 499P con le prime novità per freni e aero

La Ferrari introdurrà i primi aggiornamenti sulla 499P in occasione della 6h di San Paolo, quinto appuntamento del FIA World Endurance Champhionship 2024, spendendo il primo dei cinque "Evo Joker" che si possono utilizzare nell'arco dell'omologazione delle LMH.

Nel fine settimana in Brasile la Rossa #50 di Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen torna in azione dopo la straordinaria vittoria alla 24h di Le Mans del mese scorso, dove la #51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi ha centrato il podio.

Per il debutto delle Hypercar (e LMDh) sul tracciato di Interlagos, il primo pacchetto di novità che gli uomini del Cavallino Rampante hanno pensato riguarda una serie di modifiche consentire dal regolamento e che, come ufficialmente dichiarato dai vertici rossi, rientrano nella cosiddetta 'performance window'.

Il primo è un nuovo disegno dei condotti di raffreddamento dei freni, che ha come obiettivo di modificare la distribuzione dei flussi e di garantire una migliore efficacia, in particolare sulle piste che sottopongono l’impianto frenante a un maggiore stress.

Per quanto concerne l'estetica, all'occhio risulterà subito visibile una nuova appendice (denominata 'flick') sotto i fari anteriori pensata per migliorare l'aerodinamica, che beneficerà anche di ulteriori alette e un nuovo fondo studiato appositamente per armonizzare il tutto.

Queste scelte non sono in realtà una sorpresa perché già temporibus illis il grande capo, Antonello Coletta, aveva ammesso che qualcosa sarebbe molto probabilmente arrivato nella seconda metà di stagione. Con quanto raccolto in termini di dati e informazioni a Le Mans il quadro generale della situazione si è completato, capendo dove e come intervenire, come aveva anticipato l'Ingegner Ferdinando Cannizzo nell'immediato post-gara francese, alla domanda postagli da Motorsport.com.

#83 AF Corse, Ferrari 499P: Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye Foto di: FIA WEC

“Dopo l’eccellente risultato di Le Mans la sfida al vertice per i titoli iridati è ancora più aperta e nella seconda parte di stagione in ogni gara sarà essenziale fare del nostro meglio per provare a vincere il campionato", sottolinea Cannizzo, Capo delle vetture Endurance di Maranello.

"Il circuito di Interlagos vede al debutto le prime modifiche apportate sulla 499P. Nella stagione 2023, nonostante le ottime prestazioni della vettura, avevamo registrato un limite sul raffreddamento dei freni".

"Per questo abbiamo definito e sviluppato, in galleria del vento e in pista, un nuovo disegno dei condotti di raffreddamento per modificare la distribuzione dei flussi e garantire un’efficacia maggiore".

"La modifica ha avuto un impatto sul bilancio della 499P, che abbiamo ripristinato al valore desiderato, agendo su altre aree della vettura. In particolare abbiamo apportato modifiche al fondo, alle altezze di alcuni ‘gurney flaps’ e introdotto un ‘flick’ sotto i proiettori anteriori".

"L’aggiornamento ci ha permesso di mantenere inalterata la posizione della 499P nella ‘performance window’ prevista dal regolamento tecnico. Non ci attendiamo miglioramenti in termini di tempi sul giro, ma maggiori versatilità e facilità di adattamento della vettura sui circuiti dove le prestazioni in frenata sono più impegnative e determinanti”.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto di: JEP / Motorsport Images

Coletta, Capo di Ferrari Endurance e Corse Clienti, aggiunge: “La storica vittoria alla 24 Ore di Le Mans della 499P #50 e il terzo posto della #51 ci ripropongono nella lotta per i titoli Piloti e Costruttori".

"Il trionfo in Francia, il secondo consecutivo dopo quello dell'edizione del Centenario, ci ha spinto ad accelerare l'introduzione del primo aggiornamento sulla nostra vettura già a partire dalla gara di Interlagos".

"In Brasile ci attende una sfida difficile ma stimolante su un tracciato spettacolare e davanti ad un pubblico appassionato come quello di San Paolo".

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Sul fronte piloti, c'è aria di rinnovato entusiasmo dopo l'impresa transalpina, specialmente nel trio della #50 che ora punta dritto all'iride nella ostica sfida contro Porsche e Toyota, ma è pure vero che il tracciato sudamericano rappresenta una incognita per tutti.

“Debuttare su una nuova pista come Interlagos, famosa in tutto il mondo per le sue caratteristiche uniche, dopo aver vinto la 24 Ore di Le Mans, rappresenta qualcosa di molto speciale per me e per la squadra. Credo che salendo nell’abitacolo della 499P per le prime sessioni di prove libere proveremo un’emozione particolare", ha detto Fuoco.

"Quanto alla pista, non abbiamo mai sostenuto test su questo tracciato, e ci siamo potuti preparare esclusivamente al simulatore: le sessioni a Maranello sicuramente sono state molto utili, ma ora è arrivato il momento dei primi riscontri in pista per verificare quanto di buono abbiamo potuto fare in virtuale”.

Molina aggiunge: “Non vedo l’ora di tornare in pista con la 499P dopo la straordinaria vittoria di Le Mans, un risultato che ci ha resi davvero orgogliosi e che è stato molto importante anche in ottica campionato".

"La pista è nuova nel calendario del FIA WEC: ci siamo preparati al meglio al simulatore, ma credo che solo dopo le prime sessioni in pista potremo essere consapevoli del potenziale nostro e degli avversari".

"Interlagos alterna curve a bassa velocità, specialmente nel secondo e terzo settore, dove bisognerà fare molta attenzione alla gestione del traffico. Faremo del nostro meglio per lottare per un’altra vittoria”.

Nielsen commenta: “A Le Mans abbiamo ottenuto una vittoria storica e credo che tutta la squadra, inclusi i nostri compagni della 499P #51, abbiamo fatto un lavoro eccezionale. Senza dubbio quel risultato rimarrà indelebile nella mia memoria come la convinzione di poter contare su una vettura e un team straordinari".

"Ora però è arrivato il momento di guardare al futuro, al prossimo impegno a San Paolo, una pista del tutto nuova per ogni team con le Hypercar. Il nostro obiettivo sarà quello di sempre: entrare in pista per fare il miglior risultato possibile e conquistare punti importanti per il campionato”.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Dall'altro lato del box, rimane altissima la voglia di giocarsela al vertice, come evidenzia Pier Guidi: “Interlagos rappresenta uno dei tre circuiti inediti per questa stagione, nonché una pista dove non abbiamo mai sostenuto test. Il lavoro svolto a Maranello al simulatore, preparandoci al quinto appuntamento dell’anno, risulterà molto importante per iniziare il fine settimana di gara al meglio".

"Per Ferrari l’appuntamento in Brasile segue un ottimo doppio podio ottenuto a Le Mans: ci presentiamo a San Paolo con l’auspicio di continuare a dimostrare il potenziale della nostra 499P e del team con l’obiettivo di confermarci in lotta per le primissime posizioni”.

Gli fa eco Calado: “Torniamo a Interlagos dieci anni dopo l’ultima gara, nel 2014, quando con la Ferrari 458 Italia GT2 ottenni un terzo posto insieme a Davide Rigon in LMGTE PRO. È passato molto tempo da allora, ma ho un ottimo ricordo della pista, un tracciato molto tecnico e suggestivo dove sono felice di poter gareggiare con la nostra 499P".

"Considerate le caratteristiche del layout di San Paolo e il numero di vetture iscritte alla 6 Ore credo che la gestione del traffico potrà essere una delle variabili principali per ottenere un buon risultato".

Giovinazzi chiosa: “Arriviamo in Brasile con grandi motivazioni dopo aver ottenuto una storica doppietta Ferrari sul podio di Le Mans. Per il nostro equipaggio la 24 Ore è stata una gara in salita, per quanto si sia conclusa con un ottimo terzo posto".

"A Interlagos l’ambizione sarà quella di confermarci competitivi e di provare a ottenere la prima vittoria stagionale su una pista che rappresenta qualcosa di inedito per la classe Hypercar".

"In passato a San Paolo mi sono sempre trovato a mio agio e nel 2019 ottenni il mio miglior piazzamento in Formula 1 con un quinto posto al GP del Brasile: non vedo l’ora di scendere in pista con la 499P e di vivere un bel fine settimana”.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Ferrari: fatti e numeri

28 - i giorni intercorsi tra il 16 giugno, la domenica della vittoria a Le Mans, e il 14 luglio, data della gara in Brasile



1938 - l’inaugurazione della pista brasiliana



4,309 - la lunghezza del tracciato intitolato a “Carlos Pace” (in km)



15 - le curve del circuito (10 a sinistra, 5 a destra)



99 - i punti in classifica Costruttori della Ferrari, seconda, a 9 lunghezze dal primo posto



50 - le gare di Formula 1 disputate dalla Scuderia Ferrari a Interlagos (11 vittorie e 32 podi)



Ayrton Senna - nel 1960 nacque a San Paolo il pilota tre volte iridato in Formula 1



1554 - l’anno di fondazione della città di San Paolo con la costruzione di un collegio gesuita, oggi chiamato Pateo do Collegio



12,1 - gli abitanti (in milioni) di San Paolo, la città più popolosa del Brasile



Elicotteri - San Paolo è la città con la maggiore flotta (oltre 400 velivoli) e il più alto numero di elicotteri al mondo, nonché l’unica città ad avere un sistema di controllo del traffico aereo dedicato ai soli elicotteri (fonte: Associação Brasileira dos Pilotos de Helicóptero – Abraphe)



900 - San Paolo è nota per l’elevato numero di mercati ambulanti per la vendita di generi alimentari (oltre 900) che esistono dal 1914 e vengono denominati “feira livre” (mercati liberi)