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WEC 24h di Le Mans

WEC | Ecco programma ed elenco iscritti per il Test Day della 24h di Le Mans

La Toyota aggiunge Masson ai piloti delle TR010 Hybrid, in BMW arrivano Wittmann ed Eng: ecco l'elenco di chi girerà domenica sul circuito francese, in preparazione alla gara della prossima settimana.

Francesco Corghi
Pubblicato:
#27 Heart Of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Ian James, Mattia Drudi, Zacharie Robichon

#27 Heart Of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Ian James, Mattia Drudi, Zacharie Robichon

Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Il FIA World Endurance Championship ha pubblicato l'elenco dei piloti che prenderanno parte al Test Day della 24h di Le Mans, in programma domenica 7 giugno sul Circuit de la Sarthe in due sessioni distinte tra mattino e pomeriggio.

Da domani, infatti, la città francese comincerà ad animarsi con il celebre Pesage a partire dalle ore 9;30, ossia le verifiche tecniche che si svolgono nel pienissimo centro: in Place de la Republic piloti e vetture sfileranno a turno per due giorni, in attesa di cominciare a fare sul serio, fino alle 12;40 di sabato.

Domenica 7 i motori si accenderanno cominciando a percorrere i primi passi lungo i 13,626km del tracciato transalpino a partire dalle ore 10;00 per tre ore, mentre nel pomeriggio altri 180' sono in programma per tutti con semaforo verde alle 15;30.

Elenco e orari Pesage 2026

Elenco e orari Pesage 2026

Foto di: ACO

In Classe HYPERCAR la Toyota Racing ha inserito Esteban Masson nella lista di quelli che saliranno a bordo della TR010 Hybrid, oltre chiaramente ai sei titolari, mentre la BMW si potrà avvalere anche dell'aiuto di Marco Wittmann e Philipp Eng, entrambi impegnati quest'anno con le M Hybrid V8 in IMSA.

In Classe LMP2 ci sono novità per una manciata di team: Marlon Hernandez è inserito nella rosa dei piloti di DKR Engineering per guidare la Oreca #3 e Olli Caldwell salirà a bordo della Algarve Pro Racing #26.

Doppio lavoro per Sami Meguetounif, che si dividerà i compiti con TDS Racing #14 e Forestier Racing by Panis #29. 

In Classe LMGT3 non ci sono aggiunge indicate, per il momento. Garage 59 farà ruotare i suoi ragazzi, con Alexander West e Benjamin Goethe che andranno anche a guidare la McLaren #10, ed Antares Au e Marvin Kirchhoefer pronti a passare sulla #58.

Ricordiamo che per il Test Day non è prevista alcuna diretta TV, ma tutte le attività in pista saranno consultabili tramite il Live Timing del cronometrista ufficiale Al Kamel System e sulla nuova applicazione FIAWEC+.

FIA WEC - 24h di Le Mans: Elenco Iscritti Test Day

 

 

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