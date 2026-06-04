WEC | Ecco programma ed elenco iscritti per il Test Day della 24h di Le Mans

Il FIA World Endurance Championship ha pubblicato l'elenco dei piloti che prenderanno parte al Test Day della 24h di Le Mans, in programma domenica 7 giugno sul Circuit de la Sarthe in due sessioni distinte tra mattino e pomeriggio.

Da domani, infatti, la città francese comincerà ad animarsi con il celebre Pesage a partire dalle ore 9;30, ossia le verifiche tecniche che si svolgono nel pienissimo centro: in Place de la Republic piloti e vetture sfileranno a turno per due giorni, in attesa di cominciare a fare sul serio, fino alle 12;40 di sabato.

Domenica 7 i motori si accenderanno cominciando a percorrere i primi passi lungo i 13,626km del tracciato transalpino a partire dalle ore 10;00 per tre ore, mentre nel pomeriggio altri 180' sono in programma per tutti con semaforo verde alle 15;30.

Elenco e orari Pesage 2026 Foto di: ACO

In Classe HYPERCAR la Toyota Racing ha inserito Esteban Masson nella lista di quelli che saliranno a bordo della TR010 Hybrid, oltre chiaramente ai sei titolari, mentre la BMW si potrà avvalere anche dell'aiuto di Marco Wittmann e Philipp Eng, entrambi impegnati quest'anno con le M Hybrid V8 in IMSA.

In Classe LMP2 ci sono novità per una manciata di team: Marlon Hernandez è inserito nella rosa dei piloti di DKR Engineering per guidare la Oreca #3 e Olli Caldwell salirà a bordo della Algarve Pro Racing #26.

Doppio lavoro per Sami Meguetounif, che si dividerà i compiti con TDS Racing #14 e Forestier Racing by Panis #29.

In Classe LMGT3 non ci sono aggiunge indicate, per il momento. Garage 59 farà ruotare i suoi ragazzi, con Alexander West e Benjamin Goethe che andranno anche a guidare la McLaren #10, ed Antares Au e Marvin Kirchhoefer pronti a passare sulla #58.

Ricordiamo che per il Test Day non è prevista alcuna diretta TV, ma tutte le attività in pista saranno consultabili tramite il Live Timing del cronometrista ufficiale Al Kamel System e sulla nuova applicazione FIAWEC+.

FIA WEC - 24h di Le Mans: Elenco Iscritti Test Day